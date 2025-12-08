الأخبار
باسل خياط ومازن الناطور وعابد فهد وكندة علوش وغيرهم يحتفلون بالذكرى السنوية الأولى لسقوط بشار الأسد
باسل خياط ومازن الناطور وعابد فهد وكندة علوش وغيرهم يحتفلون بالذكرى السنوية الأولى لسقوط بشار الأسد
A-
A+

باسل خياط ومازن الناطور وعابد فهد وكندة علوش وغيرهم يحتفلون بالذكرى السنوية الأولى لسقوط بشار الأسد

فن

2025-12-08 | 09:30
باسل خياط ومازن الناطور وعابد فهد وكندة علوش وغيرهم يحتفلون بالذكرى السنوية الأولى لسقوط بشار الأسد
باسل خياط ومازن الناطور وعابد فهد وكندة علوش وغيرهم يحتفلون بالذكرى السنوية الأولى لسقوط بشار الأسد

يحيي السوريون اليوم، الثامن من كانون الأول 2025، الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام بشار الأسد، في حدث اعتبره كثيرون "الميلاد الجديد لسوريا".

ونزل الآلاف إلى الشوارع في مختلف المدن والمنافي احتفالاً بهذا اليوم الذي وصفوه بـ"التاريخي" و"اللحظة التي أعادت الكرامة لشعب بأكمله".

وكما الشعب، شارك الفنّانون السوريون في إحياء المناسبة من خلال رسائل وصور ومقاطع مصوّرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنان مازن الناطور نشر مقطع فيديو ظهر فيه وهو يصنع حلوى العيد ويغنّي "ارفع راسك فوق انت سوري حر"، وأرفقه بتعليق عبّر فيه عن مشاعره قائلاً:
"أعظم يوم عشته بعمري كان هذا اليوم… إنه يوم الخلاص من الطغاة القتَلة… مبروك لسوريا، إنه اليوم الأعظم لكل سوري وطني حر شريف… عشتي سوريا حرّة أبيّة مزدهرة."

أما الفنان محمود نصر فاختار مشاركة فيديو يظهر العلم السوري يرفرف في سماء دمشق، مرفقاً إياه بتاريخ يوم النصر السوري وقلوب خضراء تعبيراً عن الفخر والفرح.

الفنان باسل خياط شارك أيضاً صورة عبر "ستوري" إنستغرام لجموع السوريين في الشوارع رافعين العلم السوري، وأرفقها بعبارة تشير إلى تاريخ النصر: "الثامن من كانون الأول".

بدوره، نشر الفنان معتصم النهار مقطعاً مؤثراً يجمع بين مشاهد الدمار خلال سنوات الحرب ولحظات اليوم الاحتفالية، مع تعليق يقول: "هاد الوطن ندفع حقّو غالي".

أما الفنانة كندة علوش فقد شاركت صورة مكتوب عليها: "إلى القلب السوري الذي يجعل الحب بعد كل هذه الكراهيات ممكناً".

كما نشرت صورة عائلية ظهرت فيها مع زوجها ووالدتها وشقيقها وهم يحتفلون بعيد التحرير السوري.

الفنان عابد فهد شارك أيضاً في المناسبة، ونشر صورة لاحتفالات السوريين، مرفقاً إيّاها بنص جاء فيه:
"ذكرى ولادة بلد كامل من جديد.
ذكرى سقوط نظام مجرم فاسد اجتمع جميع السوريين الأحرار من مختلف طوائفهم على كرهه ونبذه.
مبارك للشعب الجريح هذا النصر العظيم.
رحم الله جميع شهداء الثورة، ورحم الله أبرياء السويداء والساحل.
وتذكّروا أننا جميعنا سوريون وفقط سوريون… اجتمعنا على حب هذه البلاد دون تفرقة.
سوريا اليوم بحاجتنا جميعاً أكثر من أي وقت مضى."

وتواصل التفاعل الشعبي والفني بشكل واسع عبر الإنترنت، حيث اعتبر الكثيرون أن هذه الذكرى ليست فقط مناسبة وطنية، بل بداية لمرحلة جديدة يعمل السوريون خلالها على إعادة بناء وطنهم بعيداً عن الحرب والانقسام.

اقرأ ايضا في فن

سامر إسماعيل يجوب شوارع دمشق احتفالاً في يوم التحرير
12:35

سامر إسماعيل يجوب شوارع دمشق احتفالاً في يوم التحرير

شارك الممثل السوري سامر إسماعيل متابعيه مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام احتفالاً بذكرى تحرير سوريا، حيث ظهر وهو يقود سيارته في جولة داخل شوارع دمشق حاملًا العلم السوري، في مشهد تفاعل معه آلاف المتابعين.

12:35

سامر إسماعيل يجوب شوارع دمشق احتفالاً في يوم التحرير

حمو بيكا يرزق بمولودة جديدة… والاسم يفاجئ الجميع
12:33

حمو بيكا يرزق بمولودة جديدة… والاسم يفاجئ الجميع

12:33

حمو بيكا يرزق بمولودة جديدة… والاسم يفاجئ الجميع

في عيد ميلادها الـ65… عبلة كامل تعود إلى الواجهة رغم الغياب
12:32

في عيد ميلادها الـ65… عبلة كامل تعود إلى الواجهة رغم الغياب

12:32

في عيد ميلادها الـ65… عبلة كامل تعود إلى الواجهة رغم الغياب

سامر إسماعيل يجوب شوارع دمشق احتفالاً في يوم التحرير
12:35
حمو بيكا يرزق بمولودة جديدة… والاسم يفاجئ الجميع
12:33
في عيد ميلادها الـ65… عبلة كامل تعود إلى الواجهة رغم الغياب
12:32
رسالة إنسانية من عابد فهد في ذكرى سقوط النظام: “سوريا تبدأ من جديد… وبحاجة لكل أبنائها”
09:39

