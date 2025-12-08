باسل خياط ومازن الناطور وعابد فهد وكندة علوش وغيرهم يحتفلون بالذكرى السنوية الأولى لسقوط بشار الأسد

ونزل الآلاف إلى الشوارع في مختلف المدن والمنافي احتفالاً بهذا الذي وصفوه بـ"التاريخي" و"اللحظة التي أعادت الكرامة لشعب بأكمله".

وكما الشعب، شارك الفنّانون السوريون في إحياء المناسبة من خلال رسائل وصور ومقاطع مصوّرة عبر .

الفنان مازن الناطور نشر مقطع فيديو ظهر فيه وهو يصنع حلوى ويغنّي "ارفع راسك فوق انت سوري حر"، وأرفقه بتعليق عبّر فيه عن مشاعره قائلاً:

"أعظم يوم عشته بعمري كان هذا اليوم… إنه يوم الخلاص من الطغاة القتَلة… مبروك لسوريا، إنه اليوم الأعظم لكل سوري حر شريف… عشتي حرّة أبيّة مزدهرة."

أما الفنان محمود نصر فاختار مشاركة فيديو يظهر السوري يرفرف في سماء دمشق، مرفقاً إياه بتاريخ يوم النصر السوري وقلوب خضراء تعبيراً عن الفخر والفرح.

الفنان باسل خياط شارك أيضاً صورة عبر "ستوري" لجموع السوريين في الشوارع رافعين العلم السوري، وأرفقها بعبارة تشير إلى تاريخ النصر: "الثامن من كانون الأول".

بدوره، نشر الفنان معتصم النهار مقطعاً مؤثراً يجمع بين مشاهد الدمار خلال سنوات الحرب ولحظات اليوم الاحتفالية، مع تعليق يقول: "هاد ندفع حقّو غالي".

أما الفنانة كندة علوش فقد شاركت صورة مكتوب عليها: "إلى القلب السوري الذي يجعل الحب بعد كل هذه الكراهيات ممكناً".

كما نشرت صورة عائلية ظهرت فيها مع زوجها ووالدتها وشقيقها وهم يحتفلون بعيد التحرير السوري.

الفنان عابد فهد شارك أيضاً في المناسبة، ونشر صورة لاحتفالات السوريين، مرفقاً إيّاها بنص جاء فيه:

"ذكرى ولادة بلد كامل من جديد.

ذكرى سقوط نظام مجرم فاسد اجتمع جميع السوريين الأحرار من مختلف طوائفهم على كرهه ونبذه.

مبارك للشعب الجريح هذا النصر العظيم.

رحم جميع الثورة، ورحم الله أبرياء السويداء والساحل.

وتذكّروا أننا جميعنا سوريون وفقط سوريون… اجتمعنا على حب هذه البلاد دون تفرقة.

سوريا اليوم بحاجتنا جميعاً أكثر من أي وقت مضى."

وتواصل التفاعل والفني بشكل واسع عبر الإنترنت، حيث اعتبر الكثيرون أن هذه الذكرى ليست فقط مناسبة وطنية، بل بداية لمرحلة يعمل السوريون خلالها على إعادة بناء وطنهم بعيداً عن الحرب والانقسام.