إسماعيل تمر في تصرف لافت من شوارع دمشق برفقة السوريين
إسماعيل تمر في تصرف لافت من شوارع دمشق برفقة السوريين
إسماعيل تمر في تصرف لافت من شوارع دمشق برفقة السوريين

2025-12-14 | 08:32
إسماعيل تمر في تصرف لافت من شوارع دمشق برفقة السوريين
إسماعيل تمر في تصرف لافت من شوارع دمشق برفقة السوريين

شارك الفنان السوري إسماعيل تمر متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه برفقة مجموعة من الشباب السوريين، وثّق من خلاله انطلاق حملة تنظيف بيئية بدأت من ضاحية قدسيا في دمشق، في مبادرة لاقت تفاعلًا واسعًا وإشادة من الجمهور.

وظهر إسماعيل تمر في الفيديو وهو يشارك بنفسه في أعمال التنظيف، في مشهد عفوي يعكس روح التعاون والمسؤولية المجتمعية، مؤكدًا أن الهدف من هذا التجمع هو تشجيع الشباب على المساهمة في الحفاظ على نظافة أحيائهم والمبادرة إلى التغيير الإيجابي بأبسط الإمكانيات.

وأرفق تمر الفيديو بتعليق دعا فيه إلى تعميم التجربة على مختلف المناطق السورية، مشددًا على أهمية العمل الجماعي، وكتب: “سورية مع بعض أحلى… الحمد لله اليوم بدأنا من حارتي في ضاحية قدسيا حملة سورية مع بعض أحلى، بتمنى شوف فيديوهاتكم بكل حارات سورية، لا تخلو هالحملة توقف عندكم، كل فكرة بتفيد لا تستقلوا بحالكم وطاقتكم، سورية أمانة برقبتكم”.

كما وجّه إسماعيل تمر الشكر لكل الشباب المشاركين في الحملة، مثنيًا على جهودهم وتفاعلهم. 

كيت ميدلتون تعود برسالة إنسانية بعد رحلة علاجها من السرطان
11:28

كيت ميدلتون تعود برسالة إنسانية بعد رحلة علاجها من السرطان

قامت أميرة ويلز كيت ميدلتون بزيارة غير معلنة إلى حديقة Ever After في لندن، في خطوة إنسانية مؤثرة هدفت إلى تكريم ضحايا مرض السرطان ودعم جمعية Royal Marsden Cancer Charity، في مبادرة تعكس التزامها المستمر بقضايا المرضى وأسرهم.

11:28

كيت ميدلتون تعود برسالة إنسانية بعد رحلة علاجها من السرطان

قامت أميرة ويلز كيت ميدلتون بزيارة غير معلنة إلى حديقة Ever After في لندن، في خطوة إنسانية مؤثرة هدفت إلى تكريم ضحايا مرض السرطان ودعم جمعية Royal Marsden Cancer Charity، في مبادرة تعكس التزامها المستمر بقضايا المرضى وأسرهم.

محبو شكران مرتجى يفاجئونها بعيد ميلاد استثنائي بتقنيات الذكاء الاصطناعي
11:26

محبو شكران مرتجى يفاجئونها بعيد ميلاد استثنائي بتقنيات الذكاء الاصطناعي

احتفلت الممثلة السورية شكران مرتجى بعيد ميلادها الخامس والخمسين بطريقة لافتة ومبتكرة، بعدما بادر محبوها إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإحياء عدد من شخصياتها المحبوبة، وإعادة نجوم مسلسلها الشهير “يوميات جميل وهناء” إلى الأضواء، في مبادرة عكست حجم الحب والارتباط الذي يجمع الجمهور بالنجمة وأعمالها الكوميدية.

11:26

محبو شكران مرتجى يفاجئونها بعيد ميلاد استثنائي بتقنيات الذكاء الاصطناعي

احتفلت الممثلة السورية شكران مرتجى بعيد ميلادها الخامس والخمسين بطريقة لافتة ومبتكرة، بعدما بادر محبوها إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإحياء عدد من شخصياتها المحبوبة، وإعادة نجوم مسلسلها الشهير “يوميات جميل وهناء” إلى الأضواء، في مبادرة عكست حجم الحب والارتباط الذي يجمع الجمهور بالنجمة وأعمالها الكوميدية.

سبب وفاة وزير الثقافة السوري السابق رياض نعسان آغا وفيصل القاسم ينعيه
08:29

سبب وفاة وزير الثقافة السوري السابق رياض نعسان آغا وفيصل القاسم ينعيه

توفي وزير الثقافة السوري الأسبق رياض نعسان آغا، اليوم الأحد ، في الإمارات بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 78 عاما.

08:29

سبب وفاة وزير الثقافة السوري السابق رياض نعسان آغا وفيصل القاسم ينعيه

توفي وزير الثقافة السوري الأسبق رياض نعسان آغا، اليوم الأحد ، في الإمارات بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 78 عاما.

كيت ميدلتون تعود برسالة إنسانية بعد رحلة علاجها من السرطان
11:28
محبو شكران مرتجى يفاجئونها بعيد ميلاد استثنائي بتقنيات الذكاء الاصطناعي
11:26
سبب وفاة وزير الثقافة السوري السابق رياض نعسان آغا وفيصل القاسم ينعيه
08:29
باسل خياط يحتفل بعيد ميلاد ابنه "شمس" بأجواء عائلية
08:01

