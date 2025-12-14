إسماعيل تمر في تصرف لافت من شوارع دمشق برفقة السوريين

وظهر في الفيديو وهو يشارك بنفسه في أعمال التنظيف، في عفوي يعكس روح التعاون والمسؤولية المجتمعية، مؤكدًا أن الهدف من هذا التجمع هو تشجيع على المساهمة في الحفاظ على نظافة أحيائهم والمبادرة إلى التغيير الإيجابي بأبسط الإمكانيات.

وأرفق تمر الفيديو بتعليق دعا فيه إلى تعميم التجربة على مختلف المناطق ، مشددًا على أهمية العمل الجماعي، وكتب: “ مع بعض أحلى… الحمد لله بدأنا من حارتي في ضاحية قدسيا حملة سورية مع بعض أحلى، بتمنى شوف فيديوهاتكم بكل حارات سورية، لا تخلو هالحملة توقف عندكم، كل فكرة بتفيد لا تستقلوا بحالكم وطاقتكم، سورية أمانة برقبتكم”.