إسماعيل تمر في تصرف لافت من شوارع دمشق برفقة السوريين

وظهر إسماعيل تمر في الفيديو وهو يشارك بنفسه في أعمال التنظيف، في مشهد عفوي يعكس روح التعاون والمسؤولية المجتمعية، مؤكدًا أن الهدف من هذا التجمع هو تشجيع الشباب على المساهمة في الحفاظ على نظافة أحيائهم والمبادرة إلى التغيير الإيجابي بأبسط الإمكانيات.
وأرفق تمر الفيديو بتعليق دعا فيه إلى تعميم التجربة على مختلف المناطق السورية، مشددًا على أهمية العمل الجماعي، وكتب: “سورية مع بعض أحلى… الحمد لله اليوم بدأنا من حارتي في ضاحية قدسيا حملة سورية مع بعض أحلى، بتمنى شوف فيديوهاتكم بكل حارات سورية، لا تخلو هالحملة توقف عندكم، كل فكرة بتفيد لا تستقلوا بحالكم وطاقتكم، سورية أمانة برقبتكم”.
عرض هذا المنشور على Instagram
تمت مشاركة منشور بواسطة Ismaeil Tamr (@ismaeiltamrofficial)
تمت مشاركة منشور بواسطة Ismaeil Tamr (@ismaeiltamrofficial)
قامت أميرة ويلز كيت ميدلتون بزيارة غير معلنة إلى حديقة Ever After في لندن، في خطوة إنسانية مؤثرة هدفت إلى تكريم ضحايا مرض السرطان ودعم جمعية Royal Marsden Cancer Charity، في مبادرة تعكس التزامها المستمر بقضايا المرضى وأسرهم.
احتفلت الممثلة السورية شكران مرتجى بعيد ميلادها الخامس والخمسين بطريقة لافتة ومبتكرة، بعدما بادر محبوها إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإحياء عدد من شخصياتها المحبوبة، وإعادة نجوم مسلسلها الشهير “يوميات جميل وهناء” إلى الأضواء، في مبادرة عكست حجم الحب والارتباط الذي يجمع الجمهور بالنجمة وأعمالها الكوميدية.
توفي وزير الثقافة السوري الأسبق رياض نعسان آغا، اليوم الأحد ، في الإمارات بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 78 عاما.