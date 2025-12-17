منى ابو حمزة تحتفل بخطوبة ابنتها وتوجه رسالة مؤثرة لها

كشفت عائلة الفنانة الراحلة نيفين مندور حقيقة ما أُثير من شائعات حول وجود شبهة جنائية في وفاتها، مؤكدة أن تلك الأقاويل عارية تمامًا من الصحة. وأوضحت الأسرة أن نيفين توفيت نتيجة الاختناق بالدخان عقب اندلاع حريق مفاجئ داخل شقتها بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية، دون وجود أي شبهة جنائية أو خلافات أسرية.
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو جديد للفنانة الكويتية إلهام الفضالة، ظهرَت فيه أثناء تجولها في أحد الشوارع، حيث وثّق أحد معجبيها لحظة عفوية جمعتها به.
أعربت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة عن سعادتها بالعودة إلى الدراما المصرية من خلال مشاركتها في المسلسل الجديد «أولاد الراعي»، في خطوة تمثل عودتها إلى الشاشة المصرية بعد غياب استمر قرابة سبعة أعوام.