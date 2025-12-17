منى ابو حمزة تحتفل بخطوبة ابنتها وتوجه رسالة مؤثرة لها

وسرعان ما انهالت تعليقات المتابعين على المنشور، حيث قدّم عدد كبير منهم التهاني والتبريكات، متمنّين لياسمين حياة مليئة بالحب والسعادة، ومشاركين منى فرحتها بهذه المناسبة العائلية الخاصة التي لاقت تفاعلًا لافتًا على .

وظهرت إلى جانب خطيبها في أجواء هادئة ومؤثرة، عكست بساطتها وخصوصية اللحظة بعيدًا عن الأضواء الصاخبة. وأرفقت الصور بتعليق مقتضب حمل الكثير من المشاعر، كتبت فيه: «كبرت ستّ الكلّ»، في إشارة عاطفية إلى انتقال ابنتها إلى مرحلة في حياتها.