2025-12-19 | 08:22
بيان رسمي من تركي آل الشيخ ينفي تورط موسم الرياض في فيلم «الست»
في ظل الجدل المتصاعد حول فيلم «الست» وما أُثير عن وجود مغالطات تاريخية وربط موسم الرياض بصناعته، خرج المستشار تركي آل الشيخ لتوضيح حقيقة ما يتم تداوله، مؤكدًا عدم صحة الزج باسمه أو باسم موسم الرياض في إنتاج أو إعداد الفيلم.

وأوضح تركي آل الشيخ، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، أن ما يُشاع عن دور لموسم الرياض في إنتاج أو إخراج أو إعداد فيلم «الست» غير صحيح تمامًا، مشددًا على أن دور الموسم اقتصر على الرعاية فقط، وجاء بعد الانتهاء الكامل من إنتاج العمل، من دون أي تدخل في تفاصيله الفنية أو الإدارية.

وأشار آل الشيخ إلى أن الفيلم حاصل على جميع التراخيص الرسمية من الرقابة في جمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن أي ملاحظات رقابية محتملة، إن وُجدت، تقع ضمن صلاحيات الجهات المختصة داخل مصر. كما شدد على أن فيلم «الست» هو عمل مصري خالص بنسبة 100%، نفذته شركات إنتاج مصرية، ولا علاقة له شخصيًا ولا لموسم الرياض بالإنتاج أو الإعداد أو التنفيذ.

وأكد المستشار تركي آل الشيخ أن ربط اسمه أو اسم موسم الرياض بصناعة الفيلم يُعد أمرًا غير دقيق ولا يستند إلى معلومات صحيحة، داعيًا إلى تحرّي الدقة وعدم الخلط بين الرعاية والدور الإنتاجي الفعلي.

وفي السياق نفسه، أوضح آل الشيخ أن موسم الرياض كان أول من كرّم الفنانة الراحلة أم كلثوم، معتبرًا ذلك موضع تقدير واحترام، لكنه لا يعني بأي حال وجود ارتباط بإنتاج فيلم «الست». وأكد أن الهدف من البيان هو وضع الأمور في إطارها الصحيح وتوضيح الحقائق أمام الرأي العام.

ويُسلّط فيلم «الست» الضوء على شخصية أم كلثوم من زاوية إنسانية، مقدّمًا إياها كامرأة قبل أن تكون أسطورة، كاشفًا عن صراعاتها الداخلية وتضحياتها العاطفية والتحديات التي واجهتها للحفاظ على فنها ومكانتها.

ويضم العمل نخبة من نجوم السينما العربية، أبرزهم منى زكي في دور أم كلثوم، كريم عبد العزيز في دور شريف صبري باشا، أحمد حلمي في دور ضابط شرطة محب لأغاني «الست»، عمرو سعد في دور الزعيم جمال عبد الناصر، محمد فراج في دور الشاعر أحمد رامي، سيد رجب في دور الشيخ إبراهيم البلتاجي، وتامر نبيل في دور الموسيقار محمد القصبجي، إلى جانب عدد من النجوم وضيوف الشرف.

الفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ويقدّم رؤية فنية تجمع بين الدقة التاريخية والطرح السينمائي المعاصر، بهدف تقديم تجربة بصرية وإنسانية تُعيد إحياء كوكب الشرق كرمز فني خالد في الذاكرة العربية.

أحدث ظهور لـ عبد الله الرويشد بعد أزمته الصحية وصورة تتصدر
أحدث ظهور لـ عبد الله الرويشد بعد أزمته الصحية وصورة تتصدر

تصدّر اسم الفنان الكويتي عبدالله الرويشد منصّات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول تطورات جديدة ومطمئنة تتعلق بوضعه الصحي، حيث أفيد بتماثله للشفاء وظهوره بحالة جيدة، ما أعاد الطمأنينة إلى قلوب محبيه.

أحدث ظهور لـ عبد الله الرويشد بعد أزمته الصحية وصورة تتصدر

تصدّر اسم الفنان الكويتي عبدالله الرويشد منصّات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول تطورات جديدة ومطمئنة تتعلق بوضعه الصحي، حيث أفيد بتماثله للشفاء وظهوره بحالة جيدة، ما أعاد الطمأنينة إلى قلوب محبيه.

أصالة عن شقيقها أنس: نسخة عن أبي بروحه وأخلاقه
أصالة عن شقيقها أنس: نسخة عن أبي بروحه وأخلاقه

وجّهت الفنانة السورية أصالة نصري رسالة مؤثرة إلى شقيقها أنس بمناسبة عيد ميلاده، عبّرت فيها عن عمق العلاقة التي تجمعهما، مستحضرةً ذكرى والدهما الراحل، ومؤكدة أن القيم الإنسانية التي زرعها ما زالت حاضرة في شخصية شقيقها مع مرور السنوات.

أصالة عن شقيقها أنس: نسخة عن أبي بروحه وأخلاقه

وجّهت الفنانة السورية أصالة نصري رسالة مؤثرة إلى شقيقها أنس بمناسبة عيد ميلاده، عبّرت فيها عن عمق العلاقة التي تجمعهما، مستحضرةً ذكرى والدهما الراحل، ومؤكدة أن القيم الإنسانية التي زرعها ما زالت حاضرة في شخصية شقيقها مع مرور السنوات.

ظهور متكرر يجمع كيندال جينر وبن غورهام ويشعل التكهنات
ظهور متكرر يجمع كيندال جينر وبن غورهام ويشعل التكهنات

أثارت عارضة الأزياء الأميركية كيندال جينر موجة من الشائعات حول وجود علاقة عاطفية تجمعها ببن غورهام، مؤسس علامة العطور العالمية Byredo، الذي يكبرها بنحو 18 عامًا، وذلك بعد رصدهما معًا في أكثر من مناسبة بمدينة لوس أنجلوس.

ظهور متكرر يجمع كيندال جينر وبن غورهام ويشعل التكهنات

أثارت عارضة الأزياء الأميركية كيندال جينر موجة من الشائعات حول وجود علاقة عاطفية تجمعها ببن غورهام، مؤسس علامة العطور العالمية Byredo، الذي يكبرها بنحو 18 عامًا، وذلك بعد رصدهما معًا في أكثر من مناسبة بمدينة لوس أنجلوس.

