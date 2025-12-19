بيان رسمي من تركي آل الشيخ ينفي تورط موسم الرياض في فيلم «الست»

وأوضح آل الشيخ، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، أن ما يُشاع عن دور لموسم الرياض في إنتاج أو إخراج أو إعداد فيلم «الست» غير صحيح تمامًا، مشددًا على أن دور الموسم اقتصر على الرعاية فقط، وجاء بعد الانتهاء الكامل من إنتاج العمل، من دون أي تدخل في تفاصيله الفنية أو الإدارية.

وأشار آل الشيخ إلى أن الفيلم حاصل على جميع التراخيص الرسمية من الرقابة في مصر ، مؤكدًا أن أي ملاحظات رقابية محتملة، إن وُجدت، تقع ضمن صلاحيات الجهات المختصة داخل مصر. كما شدد على أن فيلم «الست» هو عمل خالص بنسبة 100%، نفذته شركات إنتاج ، ولا علاقة له شخصيًا ولا لموسم الرياض بالإنتاج أو الإعداد أو التنفيذ.

وأكد المستشار تركي آل الشيخ أن ربط اسمه أو اسم موسم الرياض بصناعة الفيلم يُعد أمرًا غير دقيق ولا يستند إلى معلومات صحيحة، داعيًا إلى تحرّي الدقة وعدم الخلط بين الرعاية والدور الإنتاجي الفعلي.

وفي السياق نفسه، أوضح آل الشيخ أن موسم الرياض كان أول من كرّم الفنانة الراحلة أم كلثوم، معتبرًا ذلك موضع تقدير واحترام، لكنه لا يعني بأي حال وجود ارتباط بإنتاج فيلم «الست». وأكد أن الهدف من البيان هو وضع الأمور في إطارها الصحيح وتوضيح الحقائق أمام الرأي العام.

ويُسلّط فيلم «الست» الضوء على شخصية أم كلثوم من زاوية إنسانية، مقدّمًا إياها كامرأة قبل أن تكون أسطورة، كاشفًا عن صراعاتها الداخلية وتضحياتها العاطفية والتحديات التي واجهتها للحفاظ على فنها ومكانتها.

ويضم العمل نخبة من نجوم السينما العربية، أبرزهم منى زكي في دور أم كلثوم، كريم عبد العزيز في دور شريف صبري باشا، حلمي في دور ضابط شرطة محب لأغاني «الست»، عمرو سعد في دور الزعيم جمال عبد الناصر، فراج في دور الشاعر أحمد رامي، سيد رجب في دور الشيخ إبراهيم البلتاجي، وتامر نبيل في دور الموسيقار محمد القصبجي، إلى جانب عدد من النجوم وضيوف الشرف.

الفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ويقدّم رؤية فنية تجمع بين الدقة التاريخية والطرح السينمائي المعاصر، بهدف تقديم تجربة بصرية وإنسانية تُعيد إحياء كوكب الشرق كرمز فني خالد في الذاكرة العربية.