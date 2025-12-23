حبيب نادين الراسي الكويتي أصغر منها بـ4 سنوات.. وهذا ما كشفته عن زواجها

وأوضحت الراسي أن حبيبها يتمتع بشخصية غيورة، مشيرة إلى أن العلاقة بينهما تطورت بشكل مفاجئ، وقالت إن الحب جمعهما من دون مسبق. وأضافت موضحة فارق العمر بينهما: هو يصغرها بأربع سنوات، إذ يبلغ من العمر 42 عامًا، بينما تبلغ هي 46 عامًا.

وتطرقت نادين الراسي إلى موضوع الاختلاف الديني بينها وبين حبيبها، مؤكدة أنهما ينتميان إلى ديانتين مختلفتين، لكنها شددت في الوقت نفسه على موقفها الواضح من مسألة الزواج، حيث أكدت أنها لا تفكر بالزواج المدني. وجاءت تصريحاتها لتفتح باب مجددًا حول خيارات الفنانين الشخصية، ولا سيما في ما يتعلق بالعلاقات العابرة للاختلافات والاجتماعية.

وتُعرف نادين الراسي بجرأتها في آرائها ومواقفها من الشخصية والعامة، وغالبًا ما تثير تصريحاتها تفاعلًا واسعًا على ، سواء من قبل جمهورها أو المتابعين للشأن الفني. ويأتي هذا التصريح ليؤكد مرة تمسكها بقناعاتها الشخصية، مع حفاظها على مساحة واضحة بين حياتها الخاصة وظهورها الإعلامي.