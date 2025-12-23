حبيب نادين الراسي الكويتي أصغر منها بـ4 سنوات.. وهذا ما كشفته عن زواجها

وأوضحت الراسي أن حبيبها يتمتع بشخصية غيورة، مشيرة إلى أن العلاقة بينهما تطورت بشكل مفاجئ، وقالت إن الحب جمعهما من دون تخطيط مسبق. وأضافت موضحة فارق العمر بينهما: هو يصغرها بأربع سنوات، إذ يبلغ من العمر 42 عامًا، بينما تبلغ هي 46 عامًا.
وتطرقت نادين الراسي إلى موضوع الاختلاف الديني بينها وبين حبيبها، مؤكدة أنهما ينتميان إلى ديانتين مختلفتين، لكنها شددت في الوقت نفسه على موقفها الواضح من مسألة الزواج، حيث أكدت أنها لا تفكر بالزواج المدني. وجاءت تصريحاتها لتفتح باب النقاش مجددًا حول خيارات الفنانين الشخصية، ولا سيما في ما يتعلق بالعلاقات العابرة للاختلافات الدينية والاجتماعية.
وتُعرف نادين الراسي بجرأتها في التعبير عن آرائها ومواقفها من القضايا الشخصية والعامة، وغالبًا ما تثير تصريحاتها تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من قبل جمهورها أو المتابعين للشأن الفني. ويأتي هذا التصريح ليؤكد مرة جديدة تمسكها بقناعاتها الشخصية، مع حفاظها على مساحة واضحة بين حياتها الخاصة وظهورها الإعلامي.