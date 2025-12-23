عملية جراحية في القلب لزوجة أوزان أكبابا نجم "الهيبة" النسخة التركية

أفادت وسائل إعلام تركية بأن زوجة الممثل ، بوكيت أكبابا، ستخضع الثلاثاء لعملية جراحية في القلب، في خطوة استدعت دعمًا ومساندة مباشرة من زوجها.

وذكرت التقارير أن قرر أخذ إجازة مؤقتة من موقع التصوير لمرافقة زوجته والوقوف إلى جانبها خلال فترة العملية والعلاج.

وأشارت المصادر إلى أن قرار أكبابا جاء حرصًا منه على التواجد مع زوجته في هذا الظرف الصحي الدقيق، وسط تعاطف واسع من جمهوره ومتابعيه الذين تداولوا الخبر مع رسائل دعم وتمنيات بالشفاء العاجل.

ويُذكر أن أوزان أكبابا يحقق في الفترة الحالية نجاحًا لافتًا من خلال بطولته لمسلسل المدينة البعيدة، وهو النسخة من مسلسل «الهيبة»، حيث حظي العمل بنسبة مشاهدة مرتفعة وتفاعل كبير، ما عزّز من حضور أكبابا كأحد أبرز نجوم الدراما التركية في الموسم الحالي.