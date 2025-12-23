أحمد الفيشاوي ينهار في عزاء والدته سمية الألفي ويمنع التصوير

وشهد العزاء، كما جرت العادة، بعض المشكلات مع المتطفلين والمصورين، حيث حاول أحد الشبان تصوير فيديو للفيشاوي وهو يبكي حزناً على فراق والدته. إلا أن الفنان المصري انفعل في اللحظة، وطلب منه التوقف عن التصوير، في موقف لقي تفاعلاً واسعاً من الجمهور الذي اعتبر تصرفه مبرراً وطبيعياً في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها بعد فقدان والدته.

وفي آخر من العزاء، ظهر الفيشاوي وهو ينظم عمل المصورين والمراسلين، مطالباً إياهم بالتعامل مع الساحة الأمامية لقاعة العزاء كما لو كانت "سجادة حمراء" في المهرجانات، والسماح للحاضرين بالمرور لتقديم واجب العزاء. وقال بعفوية: "اعتبروا المسافة دي كأنها ريد كاربت وما تقرّبوش خالص عشان الناس تمر".

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على تقديم واجب العزاء، وظهرت وهي تحتضن الفيشاوي وتواسيه، وسط لحظات مؤثرة بكى فيها الفنان بحرقة كالطفل بين أحضان صديقة والدته.

ومن بين الحضور، الفنانة منة شلبي وزوجها المنتج أحمد الجنايني، عمرو وزوجته كندة علوش، أحمد صلاح السعدني، أحمد السقا، رامي إمام، أشرف زكي، لبلبة، سمير غانم وزوجها رامي رضوان، منير مكرم، سمرة، ووفاء مكي، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساة الفيشاوي في فقدانه.

وكان آخر ظهور للفنانة سمية الألفي خلال كواليس تصوير فيلم "سفّاح التجمع"، الذي شارك فيه نجلها أحمد الفيشاوي، حيث قدمت له الدعم وشجعته أثناء متابعة بعض مشاهد الفيلم، مؤكدةً أن العمل سيكون مفاجأة للجمهور، وهو الظهور الأخير لها قبل وفاتها.