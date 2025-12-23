الأخبار
أحمد الفيشاوي ينهار في عزاء والدته سمية الألفي ويمنع التصوير
أحمد الفيشاوي ينهار في عزاء والدته سمية الألفي ويمنع التصوير
أحمد الفيشاوي ينهار في عزاء والدته سمية الألفي ويمنع التصوير

فن

2025-12-23 | 08:28
أحمد الفيشاوي ينهار في عزاء والدته سمية الألفي ويمنع التصوير
أحمد الفيشاوي ينهار في عزاء والدته سمية الألفي ويمنع التصوير

بعد غيابه عن جنازة والدته الفنانة الراحلة سمية الألفي بسبب تواجده في الولايات المتحدة الأميركية، حرص الفنان أحمد الفيشاوي على حضور عزائها برفقة شقيقه عمر، لاستقبال المعزين من النجوم ومحبي الراحلة.

وشهد العزاء، كما جرت العادة، بعض المشكلات مع المتطفلين والمصورين، حيث حاول أحد الشبان تصوير فيديو للفيشاوي وهو يبكي حزناً على فراق والدته. إلا أن الفنان المصري انفعل في اللحظة، وطلب منه التوقف عن التصوير، في موقف لقي تفاعلاً واسعاً من الجمهور الذي اعتبر تصرفه مبرراً وطبيعياً في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها بعد فقدان والدته.

وفي مشهد آخر من العزاء، ظهر الفيشاوي وهو ينظم عمل المصورين والمراسلين، مطالباً إياهم بالتعامل مع الساحة الأمامية لقاعة العزاء كما لو كانت "سجادة حمراء" في المهرجانات، والسماح للحاضرين بالمرور لتقديم واجب العزاء. وقال بعفوية: "اعتبروا المسافة دي كأنها ريد كاربت وما تقرّبوش خالص عشان الناس تمر".

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على تقديم واجب العزاء، وظهرت النجمة شيرين وهي تحتضن أحمد الفيشاوي وتواسيه، وسط لحظات مؤثرة بكى فيها الفنان بحرقة كالطفل بين أحضان صديقة والدته.

ومن بين الحضور، الفنانة منة شلبي وزوجها المنتج أحمد الجنايني، عمرو يوسف وزوجته كندة علوش، أحمد صلاح السعدني، أحمد السقا، رامي إمام، أشرف زكي، لبلبة، دنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان، منير مكرم، باسم سمرة، ووفاء مكي، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساة الفيشاوي في فقدانه.

وكان آخر ظهور للفنانة سمية الألفي خلال كواليس تصوير فيلم "سفّاح التجمع"، الذي شارك فيه نجلها أحمد الفيشاوي، حيث قدمت له الدعم وشجعته أثناء متابعة بعض مشاهد الفيلم، مؤكدةً أن العمل سيكون مفاجأة للجمهور، وهو الظهور الأخير لها قبل وفاتها.

