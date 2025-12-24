بعد أيام في العناية المركزة.. وفاة طارق الأمير عن 60 عاماً

غيّب الموت قبل قليل الفنان المصري طارق الأمير عن عمر ناهز 60 عاماً، بعد معاناة قصيرة مع أزمة صحية حادة أدت إلى توقف عضلة القلب، وذلك عقب أيام من دخوله المستشفى وتدهور وضعه الطبي بشكل متسارع.



وأكّد خبر الوفاة الفنان منير مكرم ، سكرتير عام الممثلين، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع ، حيث نعى الراحل بكلمات مؤثرة، مستذكراً مسيرته الفنية ومشاركته في عدد كبير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

وكان طارق الأمير قد نُقل خلال الفترة الماضية إلى العناية المركزة إثر إصابته بعدوى بكتيرية داخل المستشفى، بحسب ما أعلنت عائلته، الأمر الذي تسبب له بمضاعفات خطيرة، بينها توقف عضلة القلب أكثر من مرة.

وقبل رحيله، كشفت شقيقته الفنانة لمياء الأمير عن خطورة حالته الصحية، موضحة أنه كان يعاني من امتلاء حاد في بالبلغم، ودخل في غيبوبة كاملة، فيما أكدت نقلاً عن الأطباء أن فتح عينيه لم يكن سوى ردود فعل لا إرادية، كما أشارت إلى تأجيل عملية شق الحنجرة التي كان من المقرر إجراؤها، بسبب عدم استقرار وضعه الصحي.

ويُعد طارق الأمير من الفنانين الذين بدأوا مشوارهم الفني في تسعينات القرن الماضي، وشارك في عدد كبير من الأعمال التي تركت أثراً لدى الجمهور رغم اقتصار أدواره في معظمها على الشخصيات الثانوية، ومن أبرز مشاركاته السينمائية ظهوره في فيلم اللي بالي بالك عام 2003 مع سعد مجسداً شخصية الضابط هاني في الجزء الثاني من اللمبي، إضافة إلى دوره في فيلم عسل عام 2010 أمام حلمي حيث قدم شخصية عبد المنصف، إلى جانب مشاركته في أفلام أخرى منها عوكل بدور مسعد وصنع في مصر بدور ضابط شرطة، فضلاً عن حضوره في عدد من الأعمال التلفزيونية. ولم تقتصر مسيرة الراحل على التمثيل فقط، إذ خاض تجربة الكتابة السينمائية وشارك في تأليف عدد من الأفلام الناجحة، من بينها كتكوت ومطب صناعي عام 2006 والحب كده عام 2007.