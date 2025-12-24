الأخبار
بعد أيام في العناية المركزة.. وفاة طارق الأمير عن 60 عاماً
بعد أيام في العناية المركزة.. وفاة طارق الأمير عن 60 عاماً
بعد أيام في العناية المركزة.. وفاة طارق الأمير عن 60 عاماً

فن

2025-12-24 | 04:04
بعد أيام في العناية المركزة.. وفاة طارق الأمير عن 60 عاماً
بعد أيام في العناية المركزة.. وفاة طارق الأمير عن 60 عاماً

غيّب الموت قبل قليل الفنان المصري طارق الأمير عن عمر ناهز 60 عاماً، بعد معاناة قصيرة مع أزمة صحية حادة أدت إلى توقف عضلة القلب، وذلك عقب أيام من دخوله المستشفى وتدهور وضعه الطبي بشكل متسارع.

وأكّد خبر الوفاة الفنان منير مكرم، سكرتير عام نقابة الممثلين، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، حيث نعى الراحل بكلمات مؤثرة، مستذكراً مسيرته الفنية ومشاركته في عدد كبير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.
وكان طارق الأمير قد نُقل خلال الفترة الماضية إلى العناية المركزة إثر إصابته بعدوى بكتيرية داخل المستشفى، بحسب ما أعلنت عائلته، الأمر الذي تسبب له بمضاعفات خطيرة، بينها توقف عضلة القلب أكثر من مرة.
وقبل رحيله، كشفت شقيقته الفنانة لمياء الأمير عن خطورة حالته الصحية، موضحة أنه كان يعاني من امتلاء حاد في الصدر بالبلغم، ودخل في غيبوبة كاملة، فيما أكدت نقلاً عن الأطباء أن فتح عينيه لم يكن سوى ردود فعل لا إرادية، كما أشارت إلى تأجيل عملية شق الحنجرة التي كان من المقرر إجراؤها، بسبب عدم استقرار وضعه الصحي.
ويُعد طارق الأمير من الفنانين الذين بدأوا مشوارهم الفني في تسعينات القرن الماضي، وشارك في عدد كبير من الأعمال التي تركت أثراً لدى الجمهور رغم اقتصار أدواره في معظمها على الشخصيات الثانوية، ومن أبرز مشاركاته السينمائية ظهوره في فيلم اللي بالي بالك عام 2003 مع محمد سعد مجسداً شخصية الضابط هاني في الجزء الثاني من اللمبي، إضافة إلى دوره في فيلم عسل أسود عام 2010 أمام أحمد حلمي حيث قدم شخصية عبد المنصف، إلى جانب مشاركته في أفلام أخرى منها عوكل بدور مسعد وصنع في مصر بدور ضابط شرطة، فضلاً عن حضوره في عدد من الأعمال التلفزيونية. ولم تقتصر مسيرة الراحل على التمثيل فقط، إذ خاض تجربة الكتابة السينمائية وشارك في تأليف عدد من الأفلام الناجحة، من بينها كتكوت ومطب صناعي عام 2006 والحب كده عام 2007.
وجاءت وفاة طارق الأمير بعد أيام قليلة من رحيل الفنانة نيفين مندور، إحدى بطلات فيلم اللي بالي بالك، التي توفيت إثر حريق ضخم شبّ في منزلها، ما زاد من حالة الحزن في الوسط الفني المصري.

ما مصير مسلسل "اميلي في باريس" هل من موسم سادس؟
03:43

ما مصير مسلسل "اميلي في باريس" هل من موسم سادس؟

ما زال مسلسل إميلي في باريس يحافظ على حضوره القوي رغم عدم صدور إعلان رسمي من نتفليكس بشأن تجديده لموسم سادس، إلا أن نهاية الموسم الخامس وما رافقها من تلميحات درامية أعادت إشعال فضول الجمهور حول مستقبل القصة والشخصيات الأساسية.

03:43

ما مصير مسلسل "اميلي في باريس" هل من موسم سادس؟

ما زال مسلسل إميلي في باريس يحافظ على حضوره القوي رغم عدم صدور إعلان رسمي من نتفليكس بشأن تجديده لموسم سادس، إلا أن نهاية الموسم الخامس وما رافقها من تلميحات درامية أعادت إشعال فضول الجمهور حول مستقبل القصة والشخصيات الأساسية.

سيليو صعب وزين قطامي يعلنان انتظار مولودهما الاول
03:30

سيليو صعب وزين قطامي يعلنان انتظار مولودهما الاول

تعيش عائلة صعب لحظات فرح خاصة بعد إعلان سيليو صعب وزوجته زين قطامي عن انتظار مولودهما الأول، في خبر عائلي لاقى تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

03:30

سيليو صعب وزين قطامي يعلنان انتظار مولودهما الاول

تعيش عائلة صعب لحظات فرح خاصة بعد إعلان سيليو صعب وزوجته زين قطامي عن انتظار مولودهما الأول، في خبر عائلي لاقى تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ماغي بو غصن ترد على شائعات زواج جمال سنان عليها : في نجمات بيعرضوا حالن وبيبعتو صورن
15:00

ماغي بو غصن ترد على شائعات زواج جمال سنان عليها : في نجمات بيعرضوا حالن وبيبعتو صورن

حلت النجمة اللبنانية ماغي بو غصن ضيفة مع الاعلامي اللبناني نيشان في برنامج Neshan X الذي يعرض على شاشة الجديد، حيث فتحت قلبها لأول مرة وتحدثت بكل جرأة عن حياتها الشخصية والمهنية وكواليس الوسط الفني اللبناني من صداقات وخلافات واعمال.

15:00

ماغي بو غصن ترد على شائعات زواج جمال سنان عليها : في نجمات بيعرضوا حالن وبيبعتو صورن

حلت النجمة اللبنانية ماغي بو غصن ضيفة مع الاعلامي اللبناني نيشان في برنامج Neshan X الذي يعرض على شاشة الجديد، حيث فتحت قلبها لأول مرة وتحدثت بكل جرأة عن حياتها الشخصية والمهنية وكواليس الوسط الفني اللبناني من صداقات وخلافات واعمال.

ما مصير مسلسل "اميلي في باريس" هل من موسم سادس؟
03:43
سيليو صعب وزين قطامي يعلنان انتظار مولودهما الاول
03:30
ماغي بو غصن ترد على شائعات زواج جمال سنان عليها : في نجمات بيعرضوا حالن وبيبعتو صورن
15:00
ماغي بو غصن عن مصالحتها مع سيرين عبد النور: بس تعملي فولو بعملها
14:30

