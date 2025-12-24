الأخبار
ازمة تلاحق ريهام عبد الغفور بعد صورة مسيئة من دون علمها وهذا ردها
ازمة تلاحق ريهام عبد الغفور بعد صورة مسيئة من دون علمها وهذا ردها
ازمة تلاحق ريهام عبد الغفور بعد صورة مسيئة من دون علمها وهذا ردها

فن

2025-12-24 | 05:15
ازمة تلاحق ريهام عبد الغفور بعد صورة مسيئة من دون علمها وهذا ردها
Aljadeed
ازمة تلاحق ريهام عبد الغفور بعد صورة مسيئة من دون علمها وهذا ردها

أثارت الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعدما تصدّرت محركات البحث إثر انتشار صورة لها التُقطت دون علمها أثناء حضورها العرض الخاص لفيلمها الجديد خريطة رأس السنة، الأمر الذي فتح باب النقاش مجددًا حول انتهاك الخصوصية وحدود التصوير داخل الفعاليات الفنية، ودفع نقابة المهن التمثيلية إلى اتخاذ موقف قانوني حاسم ضد المتورطين.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى تداول صورة التقطها أحد المصورين لريهام عبد الغفور أثناء جلوسها من دون انتباه لوجود الكاميرا، قبل أن تنتشر الصورة على عدد من الصفحات غير المسؤولة مرفقة بتعليقات ساخرة ومسيئة، ما أثار غضب جمهورها وعدد كبير من الفنانين الذين اعتبروا ما جرى تعديًا واضحًا على خصوصيتها وتجاوزًا غير مقبول.

ولم تلتزم ريهام عبد الغفور الصمت حيال الواقعة، إذ عبّرت عن استيائها الشديد عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت تعليقًا غاضبًا على منصة فيسبوك قالت فيه إن انتشار الهواتف المزودة بالكاميرات منح الفرصة لأشخاص وصفَتهم بأنهم يتغذون على الإساءة والأهداف الرخيصة، في إشارة إلى ما تعرّضت له من تشويه وسخرية.

من جهتها، تدخلت نقابة المهن التمثيلية في القضية، وأكدت في بيان رسمي، برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي، أنها لن تتهاون مع أي محاولة للإساءة إلى الفنانين أو تشويه صورة الفن المصري، سواء عبر التقاط صور أو مقاطع فيديو دون إذن أو نشرها بشكل مسيء أو خارج سياقها.

وشدد أشرف زكي على أن ما حدث مع ريهام عبد الغفور يُعد تجاوزًا صارخًا وغير مقبول، وإساءة مباشرة لمكانة الفن المصري، مؤكدًا أن النقابة بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الواقعة، سواء أفرادًا أو صفحات أو منصات رقمية.

كما وجّه نقيب الممثلين دعوة واضحة إلى المؤسسات الصحفية والمواقع الإخبارية والجهات الإعلامية الملتزمة بالمعايير المهنية، للتضامن مع النقابة والوقوف بحزم في مواجهة هذه الممارسات، مشددًا على أن حرية الإعلام لا تعني بأي حال من الأحوال انتهاك الخصوصية أو الإساءة للأشخاص. واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على استمرارها في حماية أعضائها والدفاع عن كرامتهم، واتخاذ موقف صارم تجاه أي إساءة حالية أو مستقبلية.

وفاة المخرج والفنان الفلسطيني محمد بكري بعد معاناة مع المرض
11:32

وفاة المخرج والفنان الفلسطيني محمد بكري بعد معاناة مع المرض

فقدت الساحة الفنية الفلسطينية والعربية، اليوم الأربعاء، المخرج والفنان الفلسطيني محمد بكري عن عمر ناهز 72 عامًا، بعد معاناة مع أمراض في القلب والرئتين خلال الفترة الأخيرة، وفق ما أعلنت عائلته.

11:32

وفاة المخرج والفنان الفلسطيني محمد بكري بعد معاناة مع المرض

فقدت الساحة الفنية الفلسطينية والعربية، اليوم الأربعاء، المخرج والفنان الفلسطيني محمد بكري عن عمر ناهز 72 عامًا، بعد معاناة مع أمراض في القلب والرئتين خلال الفترة الأخيرة، وفق ما أعلنت عائلته.

محمد منير يتصدر الترند بسبب حالته الصحية والنقابة تحسم الجدل
08:59

محمد منير يتصدر الترند بسبب حالته الصحية والنقابة تحسم الجدل

تصدّر اسم النجم المصري محمد منير محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب تداول أنباء عن تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، وسط شائعات تحدثت عن دخوله العناية المركزة، ما أثار قلق جمهوره ومحبيه.

08:59

محمد منير يتصدر الترند بسبب حالته الصحية والنقابة تحسم الجدل

تصدّر اسم النجم المصري محمد منير محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب تداول أنباء عن تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، وسط شائعات تحدثت عن دخوله العناية المركزة، ما أثار قلق جمهوره ومحبيه.

أجواء دافئة وعفوية… نانسي عجرم وبناتها في مبادرة إنسانية مميّزة
Play
08:57
Play

أجواء دافئة وعفوية… نانسي عجرم وبناتها في مبادرة إنسانية مميّزة

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أجواء الفرح بعيد الميلاد مع أحد مراكز الأطفال، في مبادرة إنسانية دافئة رافقتها فيها بناتها ميلا وإيلا وليا، حيث سادت الأجواء مشاعر عفوية مليئة بالبهجة والضحكات.

08:57

أجواء دافئة وعفوية… نانسي عجرم وبناتها في مبادرة إنسانية مميّزة

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أجواء الفرح بعيد الميلاد مع أحد مراكز الأطفال، في مبادرة إنسانية دافئة رافقتها فيها بناتها ميلا وإيلا وليا، حيث سادت الأجواء مشاعر عفوية مليئة بالبهجة والضحكات.

وفاة المخرج والفنان الفلسطيني محمد بكري بعد معاناة مع المرض
11:32
محمد منير يتصدر الترند بسبب حالته الصحية والنقابة تحسم الجدل
08:59
أجواء دافئة وعفوية… نانسي عجرم وبناتها في مبادرة إنسانية مميّزة
08:57
لحظة سقوط محمد امام في كواليس التصوير تتصدر الترند
07:51

