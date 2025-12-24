الأخبار
ماغي بو غصن بتصريحات مفاجئة عن امكانية اصابتها بالسرطان بسبب مناعتها
ماغي بو غصن بتصريحات مفاجئة عن امكانية اصابتها بالسرطان بسبب مناعتها

2025-12-24 | 06:44
ماغي بو غصن بتصريحات مفاجئة عن امكانية اصابتها بالسرطان بسبب مناعتها
ماغي بو غصن بتصريحات مفاجئة عن امكانية اصابتها بالسرطان بسبب مناعتها

حلت النجمة اللبنانية ماغي بو غصن ضيفة مع الاعلامي اللبناني نيشان في برنامج Neshan X الذي يعرض على شاشة الجديد، حيث فتحت قلبها لأول مرة وتحدثت بكل جرأة عن حياتها الشخصية والمهنية وكواليس الوسط الفني اللبناني من صداقات وخلافات واعمال.

ماغي تحدثت عن فرق الدين بينها وبين زوجها المنتج جمال سنان وتأثير ذلك على ابنيهما، فيما كشفت عن لحظات صعبة عاشتها مع ولديها بسبب عملها الفني وابتعادها عنهما في كثير من الاوقات بسبب التصوير.
وتحدثت ماغي في الحلقة ايضا عن تجربة مرضها الخطير الذي مرت به وهذا ما اوصت به ولديها على الهواء. اما عن الوسط الفني اللبناني، فأكدت ماغي انه هناك اشخاص بـ100 وج، وردت على الاتهامات التي تلاحقها لكونها زوجة المنتج قائلة " عندي قراراتي ومني ديكتاتورة". واطلقت ماغي في الحلقة تصريحات مفاجئة بينها " انا لست نجمة الدراما اللبنانية اليوم".
اما عن الهجوم او الانتقاد الذي تتعرض له من زملاء لها في الوسط، فكشفت ماغي انها في كثير من الاحيان كانت تتلقى اعذار منهم. وكذلك علقت لأول مرة ماغي على انتشار صورتها كـ"خادمة" من مسلسل "مريانا" وردت على اتهامها بوضع فيتو على زملاء لها.
مصالحتها مع سيرين عبد النور قالت " نحن مش اصدقاء وبس تعملي فولو بعملها". وردت ماغي على تصريح نادين الراسي عنها، وختارت سلافة معمار و جمال سليمان.
ختام الحلقة، فاجأها والدها على الهواء، مما دفعها هي ونيشان الى البكاء.

وفاة المخرج والفنان الفلسطيني محمد بكري بعد معاناة مع المرض
11:32

وفاة المخرج والفنان الفلسطيني محمد بكري بعد معاناة مع المرض

فقدت الساحة الفنية الفلسطينية والعربية، اليوم الأربعاء، المخرج والفنان الفلسطيني محمد بكري عن عمر ناهز 72 عامًا، بعد معاناة مع أمراض في القلب والرئتين خلال الفترة الأخيرة، وفق ما أعلنت عائلته.

11:32

وفاة المخرج والفنان الفلسطيني محمد بكري بعد معاناة مع المرض

فقدت الساحة الفنية الفلسطينية والعربية، اليوم الأربعاء، المخرج والفنان الفلسطيني محمد بكري عن عمر ناهز 72 عامًا، بعد معاناة مع أمراض في القلب والرئتين خلال الفترة الأخيرة، وفق ما أعلنت عائلته.

محمد منير يتصدر الترند بسبب حالته الصحية والنقابة تحسم الجدل
08:59

محمد منير يتصدر الترند بسبب حالته الصحية والنقابة تحسم الجدل

تصدّر اسم النجم المصري محمد منير محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب تداول أنباء عن تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، وسط شائعات تحدثت عن دخوله العناية المركزة، ما أثار قلق جمهوره ومحبيه.

08:59

محمد منير يتصدر الترند بسبب حالته الصحية والنقابة تحسم الجدل

تصدّر اسم النجم المصري محمد منير محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب تداول أنباء عن تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، وسط شائعات تحدثت عن دخوله العناية المركزة، ما أثار قلق جمهوره ومحبيه.

أجواء دافئة وعفوية… نانسي عجرم وبناتها في مبادرة إنسانية مميّزة
Play
08:57
Play

أجواء دافئة وعفوية… نانسي عجرم وبناتها في مبادرة إنسانية مميّزة

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أجواء الفرح بعيد الميلاد مع أحد مراكز الأطفال، في مبادرة إنسانية دافئة رافقتها فيها بناتها ميلا وإيلا وليا، حيث سادت الأجواء مشاعر عفوية مليئة بالبهجة والضحكات.

08:57

أجواء دافئة وعفوية… نانسي عجرم وبناتها في مبادرة إنسانية مميّزة

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أجواء الفرح بعيد الميلاد مع أحد مراكز الأطفال، في مبادرة إنسانية دافئة رافقتها فيها بناتها ميلا وإيلا وليا، حيث سادت الأجواء مشاعر عفوية مليئة بالبهجة والضحكات.

وفاة المخرج والفنان الفلسطيني محمد بكري بعد معاناة مع المرض
11:32
محمد منير يتصدر الترند بسبب حالته الصحية والنقابة تحسم الجدل
08:59
أجواء دافئة وعفوية… نانسي عجرم وبناتها في مبادرة إنسانية مميّزة
08:57
لحظة سقوط محمد امام في كواليس التصوير تتصدر الترند
07:51

