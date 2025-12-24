ماغي بو غصن بتصريحات مفاجئة عن امكانية اصابتها بالسرطان بسبب مناعتها

فقدت الساحة الفنية الفلسطينية والعربية، اليوم الأربعاء، المخرج والفنان الفلسطيني محمد بكري عن عمر ناهز 72 عامًا، بعد معاناة مع أمراض في القلب والرئتين خلال الفترة الأخيرة، وفق ما أعلنت عائلته.
تصدّر اسم النجم المصري محمد منير محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب تداول أنباء عن تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، وسط شائعات تحدثت عن دخوله العناية المركزة، ما أثار قلق جمهوره ومحبيه.
شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أجواء الفرح بعيد الميلاد مع أحد مراكز الأطفال، في مبادرة إنسانية دافئة رافقتها فيها بناتها ميلا وإيلا وليا، حيث سادت الأجواء مشاعر عفوية مليئة بالبهجة والضحكات.