الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
لحظة سقوط محمد امام في كواليس التصوير تتصدر الترند
لحظة سقوط محمد امام في كواليس التصوير تتصدر الترند
A-
A+

لحظة سقوط محمد امام في كواليس التصوير تتصدر الترند

فن

2025-12-24 | 07:51
لحظة سقوط محمد امام في كواليس التصوير تتصدر الترند
العودة الى الأعلى
Aljadeed
لحظة سقوط محمد امام في كواليس التصوير تتصدر الترند

تصدّر الفنان المصري محمد إمام تريند منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما شارك متابعيه مقطع فيديو وثّق لحظة سقوطه أثناء تصوير أحد مشاهد الأكشن في كواليس مسلسله الجديد الكينج، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2026، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهوره.

ونشر محمد إمام الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، ظهر فيه وهو يتعرض لسقوط مفاجئ خلال تنفيذ أحد المشاهد، قبل أن يطمئن جمهوره على حالته الصحية. وعلّق على المقطع قائلًا إن الله ستر ولم يُصب بأي أذى، مؤكدًا أن مسلسل الكينج يتضمن مشاهد أكشن قوية ومختلفة، ومشيرًا إلى أن العمل قد يكون من أفضل المسلسلات التي قدّمها حتى الآن. كما وعد الجمهور بشخصية حمزة الدباح التي سيجسّدها خلال أحداث المسلسل، وما ستحمله من مفاجآت في رمضان 2026.

وفي سياق متصل، شهد لوكيشن تصوير مسلسل الكينج حريقًا محدودًا داخل استوديو مصر، ما أثار قلق المتابعين في البداية، قبل صدور بيان رسمي يوضح تفاصيل الواقعة. وأكد الاستوديو أن الحريق اندلع داخل ديكور المسلسل في منطقة التصوير المفتوحة، دون أن يسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد حسن رجب، العضو المنتدب التنفيذي لشركة إدارة الأصول الثقافية والسينمائية، أن استوديو مصر لم يتعرض لأي أضرار، مشيرًا إلى أن الحريق كان محدودًا ونشب تحديدًا في الديكور الخارجي لمنطقة الحارة الخاصة بالمسلسل. وأضاف أن الحريق اندلع في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الجمعة، وأن قوات الحماية المدنية تدخلت على الفور وتمكنت من السيطرة عليه بشكل كامل في وقت قياسي.

ويواصل محمد إمام حاليًا تصوير مشاهد مسلسل الكينج، الذي يُعد من أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل، خاصة في ظل اعتماده على الأكشن والإثارة، ما زاد من حماس الجمهور وترقبه للعمل، خصوصًا بعد المقاطع المتداولة من كواليس التصوير.

اقرأ ايضا في فن

وفاة المخرج والفنان الفلسطيني محمد بكري بعد معاناة مع المرض
11:32

وفاة المخرج والفنان الفلسطيني محمد بكري بعد معاناة مع المرض

فقدت الساحة الفنية الفلسطينية والعربية، اليوم الأربعاء، المخرج والفنان الفلسطيني محمد بكري عن عمر ناهز 72 عامًا، بعد معاناة مع أمراض في القلب والرئتين خلال الفترة الأخيرة، وفق ما أعلنت عائلته.

11:32

وفاة المخرج والفنان الفلسطيني محمد بكري بعد معاناة مع المرض

فقدت الساحة الفنية الفلسطينية والعربية، اليوم الأربعاء، المخرج والفنان الفلسطيني محمد بكري عن عمر ناهز 72 عامًا، بعد معاناة مع أمراض في القلب والرئتين خلال الفترة الأخيرة، وفق ما أعلنت عائلته.

محمد منير يتصدر الترند بسبب حالته الصحية والنقابة تحسم الجدل
08:59

محمد منير يتصدر الترند بسبب حالته الصحية والنقابة تحسم الجدل

تصدّر اسم النجم المصري محمد منير محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب تداول أنباء عن تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، وسط شائعات تحدثت عن دخوله العناية المركزة، ما أثار قلق جمهوره ومحبيه.

08:59

محمد منير يتصدر الترند بسبب حالته الصحية والنقابة تحسم الجدل

تصدّر اسم النجم المصري محمد منير محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب تداول أنباء عن تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، وسط شائعات تحدثت عن دخوله العناية المركزة، ما أثار قلق جمهوره ومحبيه.

أجواء دافئة وعفوية… نانسي عجرم وبناتها في مبادرة إنسانية مميّزة
Play
08:57
Play

أجواء دافئة وعفوية… نانسي عجرم وبناتها في مبادرة إنسانية مميّزة

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أجواء الفرح بعيد الميلاد مع أحد مراكز الأطفال، في مبادرة إنسانية دافئة رافقتها فيها بناتها ميلا وإيلا وليا، حيث سادت الأجواء مشاعر عفوية مليئة بالبهجة والضحكات.

08:57

أجواء دافئة وعفوية… نانسي عجرم وبناتها في مبادرة إنسانية مميّزة

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أجواء الفرح بعيد الميلاد مع أحد مراكز الأطفال، في مبادرة إنسانية دافئة رافقتها فيها بناتها ميلا وإيلا وليا، حيث سادت الأجواء مشاعر عفوية مليئة بالبهجة والضحكات.

اخترنا لك
وفاة المخرج والفنان الفلسطيني محمد بكري بعد معاناة مع المرض
11:32
محمد منير يتصدر الترند بسبب حالته الصحية والنقابة تحسم الجدل
08:59
أجواء دافئة وعفوية… نانسي عجرم وبناتها في مبادرة إنسانية مميّزة
08:57
أجواء ميلادية وتصريحات جريئة في حلقة جديدة من المؤثر الحقيقي
07:15

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025