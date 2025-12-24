لحظة سقوط محمد امام في كواليس التصوير تتصدر الترند

ونشر إمام الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، ظهر فيه وهو يتعرض لسقوط مفاجئ خلال تنفيذ أحد المشاهد، قبل أن يطمئن جمهوره على حالته الصحية. وعلّق على المقطع قائلًا إن ستر ولم يُصب بأي أذى، مؤكدًا أن مسلسل الكينج يتضمن مشاهد أكشن قوية ومختلفة، ومشيرًا إلى أن العمل قد يكون من أفضل المسلسلات التي قدّمها حتى الآن. كما وعد الجمهور بشخصية حمزة الدباح التي سيجسّدها خلال أحداث المسلسل، وما ستحمله من مفاجآت في 2026.

وفي سياق متصل، شهد لوكيشن تصوير مسلسل الكينج حريقًا محدودًا داخل استوديو مصر، ما أثار قلق المتابعين في البداية، قبل صدور بيان رسمي يوضح تفاصيل الواقعة. وأكد الاستوديو أن الحريق اندلع داخل ديكور المسلسل في منطقة التصوير المفتوحة، دون أن يسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

من جانبه، أوضح الدكتور حسن رجب، العضو المنتدب التنفيذي لشركة إدارة الأصول الثقافية والسينمائية، أن استوديو مصر لم يتعرض لأي أضرار، مشيرًا إلى أن الحريق كان محدودًا ونشب تحديدًا في الديكور الخارجي لمنطقة الخاصة بالمسلسل. وأضاف أن الحريق اندلع في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الجمعة، وأن قوات الحماية المدنية تدخلت على الفور وتمكنت من السيطرة عليه بشكل كامل في وقت قياسي.

ويواصل محمد إمام حاليًا تصوير مشاهد مسلسل الكينج، الذي يُعد من أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل، خاصة في ظل اعتماده على الأكشن والإثارة، ما زاد من الجمهور وترقبه للعمل، خصوصًا بعد المقاطع المتداولة من كواليس التصوير.