الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
أجواء ميلادية وتصريحات جريئة في حلقة جديدة من المؤثر الحقيقي
أجواء ميلادية وتصريحات جريئة في حلقة جديدة من المؤثر الحقيقي
A-
A+

أجواء ميلادية وتصريحات جريئة في حلقة جديدة من المؤثر الحقيقي

فن

2025-12-24 | 07:15
أجواء ميلادية وتصريحات جريئة في حلقة جديدة من المؤثر الحقيقي
العودة الى الأعلى
Aljadeed
أجواء ميلادية وتصريحات جريئة في حلقة جديدة من المؤثر الحقيقي

تنطلق حلقة جديدة من برنامج المؤثر الحقيقي – The Real Influencer بأجواء ميلادية مميّزة، تحمل معها تصريحات صادمة ومواقف جريئة، في لقاء يجمع النجمة اللبنانية نيكول سابا مع مجموعة من أبرز المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، هم باتريك داوود، يارا بو منصف، ورغدة كيوميجان.

وتتضمّن الحلقة نقاشات صريحة وحوارات غير تقليدية، تلامس كواليس الشهرة والتأثير الحقيقي على الجمهور، في أجواء احتفالية خاصة تعكس روح الميلاد. ويُعرض البرنامج يوم الخميس عند الساعة العاشرة مساءً عبر شاشة قناة الجديد، على أن تُعاد الحلقة يوم الجمعة عند الساعة التاسعة مساءً على قناة الجديد فن عبر يوتيوب.

اقرأ ايضا في فن

وفاة المخرج والفنان الفلسطيني محمد بكري بعد معاناة مع المرض
11:32

وفاة المخرج والفنان الفلسطيني محمد بكري بعد معاناة مع المرض

فقدت الساحة الفنية الفلسطينية والعربية، اليوم الأربعاء، المخرج والفنان الفلسطيني محمد بكري عن عمر ناهز 72 عامًا، بعد معاناة مع أمراض في القلب والرئتين خلال الفترة الأخيرة، وفق ما أعلنت عائلته.

11:32

وفاة المخرج والفنان الفلسطيني محمد بكري بعد معاناة مع المرض

فقدت الساحة الفنية الفلسطينية والعربية، اليوم الأربعاء، المخرج والفنان الفلسطيني محمد بكري عن عمر ناهز 72 عامًا، بعد معاناة مع أمراض في القلب والرئتين خلال الفترة الأخيرة، وفق ما أعلنت عائلته.

محمد منير يتصدر الترند بسبب حالته الصحية والنقابة تحسم الجدل
08:59

محمد منير يتصدر الترند بسبب حالته الصحية والنقابة تحسم الجدل

تصدّر اسم النجم المصري محمد منير محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب تداول أنباء عن تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، وسط شائعات تحدثت عن دخوله العناية المركزة، ما أثار قلق جمهوره ومحبيه.

08:59

محمد منير يتصدر الترند بسبب حالته الصحية والنقابة تحسم الجدل

تصدّر اسم النجم المصري محمد منير محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب تداول أنباء عن تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، وسط شائعات تحدثت عن دخوله العناية المركزة، ما أثار قلق جمهوره ومحبيه.

أجواء دافئة وعفوية… نانسي عجرم وبناتها في مبادرة إنسانية مميّزة
Play
08:57
Play

أجواء دافئة وعفوية… نانسي عجرم وبناتها في مبادرة إنسانية مميّزة

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أجواء الفرح بعيد الميلاد مع أحد مراكز الأطفال، في مبادرة إنسانية دافئة رافقتها فيها بناتها ميلا وإيلا وليا، حيث سادت الأجواء مشاعر عفوية مليئة بالبهجة والضحكات.

08:57

أجواء دافئة وعفوية… نانسي عجرم وبناتها في مبادرة إنسانية مميّزة

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أجواء الفرح بعيد الميلاد مع أحد مراكز الأطفال، في مبادرة إنسانية دافئة رافقتها فيها بناتها ميلا وإيلا وليا، حيث سادت الأجواء مشاعر عفوية مليئة بالبهجة والضحكات.

اخترنا لك
وفاة المخرج والفنان الفلسطيني محمد بكري بعد معاناة مع المرض
11:32
محمد منير يتصدر الترند بسبب حالته الصحية والنقابة تحسم الجدل
08:59
أجواء دافئة وعفوية… نانسي عجرم وبناتها في مبادرة إنسانية مميّزة
08:57
لحظة سقوط محمد امام في كواليس التصوير تتصدر الترند
07:51

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025