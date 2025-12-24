أجواء ميلادية وتصريحات جريئة في حلقة جديدة من المؤثر الحقيقي

وتتضمّن الحلقة نقاشات صريحة وحوارات غير تقليدية، تلامس كواليس الشهرة والتأثير الحقيقي على الجمهور، في أجواء احتفالية خاصة تعكس روح الميلاد. ويُعرض البرنامج يوم الخميس عند الساعة العاشرة مساءً عبر شاشة قناة الجديد، على أن تُعاد الحلقة يوم الجمعة عند الساعة التاسعة مساءً على قناة الجديد فن عبر يوتيوب.
View this post on Instagram
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
فقدت الساحة الفنية الفلسطينية والعربية، اليوم الأربعاء، المخرج والفنان الفلسطيني محمد بكري عن عمر ناهز 72 عامًا، بعد معاناة مع أمراض في القلب والرئتين خلال الفترة الأخيرة، وفق ما أعلنت عائلته.
تصدّر اسم النجم المصري محمد منير محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب تداول أنباء عن تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، وسط شائعات تحدثت عن دخوله العناية المركزة، ما أثار قلق جمهوره ومحبيه.
شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أجواء الفرح بعيد الميلاد مع أحد مراكز الأطفال، في مبادرة إنسانية دافئة رافقتها فيها بناتها ميلا وإيلا وليا، حيث سادت الأجواء مشاعر عفوية مليئة بالبهجة والضحكات.