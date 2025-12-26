أنباء عن ارتباط عمرو اديب بسيدة اعمال شهيرة بعد طلاقه من لميس الحديدي

لا يزال اسم الإعلامي يتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول أنباء عن انفصاله عن زوجته الإعلامية بعد زواج دام أكثر من ربع قرن، من دون صدور بيان رسمي يؤكد أو ينفي الخبر حتى اللحظة.

