عمرو مصطفى يروي كواليس معركته مع السرطان

وفي التفاصيل قال عمرو مصطفى
خلال ظهوره في برنامج ضيفي مع الإعلامي معتز الدمرداش
على قناة الشرق
إنه لم يتعامل مع المرض كأزمة بل اعتبره «منحة من الله»، مشيرًا إلى خضوعه للعلاج الكيماوي المخصص لتدمير الخلايا السرطانية، واستمراره بتناول أدوية علاجية
لمدّة خمس سنوات، لافتًا إلى أن مرحلة المرض مرّت بسلام
وأن معرفته المبكرة بالإصابة منحته شعورًا غير متوقّع بالطمأنينة بعدما جرّدته من متع زائفة وأعاده إلى الصفاء
والبساطة، وأضاف أن التجربة أعادته إلى بداياته كملحن انطلق من الصفر، إذ محا المرض تفاصيل سطحية في حياته وأعاد إليه شغفه الحقيقي بالفن، ليبدأ من جديد بروح مختلفة ونظرة أعمق للحياة والإبداع.