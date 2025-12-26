عمرو مصطفى يروي كواليس معركته مع السرطان

كشف المطرب والملحن تفاصيل معركته مع مرض السرطان، موضحًا كيف شكّلت هذه التجربة القاسية نقطة تحوّل أعادت ترتيب أولوياته وأعادت إشعال شغفه الفني.



وفي التفاصيل قال خلال ظهوره في برنامج ضيفي مع الإعلامي على إنه لم يتعامل مع المرض كأزمة بل اعتبره «منحة من الله»، مشيرًا إلى خضوعه للعلاج الكيماوي المخصص لتدمير الخلايا السرطانية، واستمراره بتناول أدوية لمدّة خمس سنوات، لافتًا إلى أن مرحلة المرض مرّت وأن معرفته المبكرة بالإصابة منحته شعورًا غير متوقّع بالطمأنينة بعدما جرّدته من متع زائفة وأعاده إلى والبساطة، وأضاف أن التجربة أعادته إلى بداياته كملحن انطلق من الصفر، إذ محا المرض تفاصيل سطحية في حياته وأعاد إليه شغفه الحقيقي بالفن، ليبدأ من جديد بروح مختلفة ونظرة أعمق للحياة والإبداع.