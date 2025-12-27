الشامي يوجّه معايدة خاصة لـ فضل شاكر بكلمات مؤثرة

أثار فيديو قصير انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي للمودل العالمي لؤي راغب علامة، نجل الفنان اللبناني راغب علامة، تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، بعدما ظهر وهو يرقص في الشارع بطريقة عفوية، يقفز أمام الكاميرا من دون تكلف أو تصنّع.
أطلّت الممثلة اللبنانية نيكول سابا في حلقة لافتة من برنامج المؤثّر الحقيقي، إلى جانب الإعلامية ريما كركي، وبمشاركة عدد من المؤثّرين، من بينهم رغدة كيوميجيان، باتريك داوود ويارا أبو منصف، في حلقة اتّسمت بطابع مختلف عن المعتاد.
توفي المخرج المصري داوود عبد السيد بعد صراع مع المرض خلال الفترة الماضية، حيث أعلنت زوجته النبأ من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك.