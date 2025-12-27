الشامي يوجّه معايدة خاصة لـ فضل شاكر بكلمات مؤثرة

في لفتة لاقت استحسانًا واسعًا، وجّه الفنان السوري معايدة خاصة للفنان اللبناني ، وذلك بحضور المنتج قانصوه.



اللقاء اتّسم بأجواء ودّية وإيجابية، عكست تقدير لمسيرة الفنية ومكانته الكبيرة في قلوب الجمهور ، في خطوة اعتبرها المتابعون رسالة احترام واعتراف بقيمة فنية لا تزال حاضرة رغم الغياب.

وتداول روّاد مشاهد من المعايدة، مشيدين باللفتة التي جمعت بين جيلين، ورأوا فيها تأكيدًا على استمرارية التأثير الفني لفضل شاكر، وعلى حرص الشامي على إبراز هذا الإرث الغنائي.