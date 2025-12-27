لؤي علامة ابن راغب علامة يرقص بعفوية في الشارع ويقسم آراء المتابعين

في لفتة لاقت استحسانًا واسعًا، وجّه الفنان السوري الشامي معايدة خاصة للفنان اللبناني فضل شاكر، وذلك بحضور المنتج عماد قانصوه.
أطلّت الممثلة اللبنانية نيكول سابا في حلقة لافتة من برنامج المؤثّر الحقيقي، إلى جانب الإعلامية ريما كركي، وبمشاركة عدد من المؤثّرين، من بينهم رغدة كيوميجيان، باتريك داوود ويارا أبو منصف، في حلقة اتّسمت بطابع مختلف عن المعتاد.
توفي المخرج المصري داوود عبد السيد بعد صراع مع المرض خلال الفترة الماضية، حيث أعلنت زوجته النبأ من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك.