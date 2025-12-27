لؤي علامة ابن راغب علامة يرقص بعفوية في الشارع ويقسم آراء المتابعين

أثار فيديو قصير انتشر على للمودل العالمي لؤي ، نجل الفنان اللبناني علامة، تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، بعدما ظهر وهو يرقص في الشارع بطريقة عفوية، يقفز أمام الكاميرا من دون تكلف أو تصنّع.

