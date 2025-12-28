رحيل المخرج عمرو بيومي بعد صراع مع المرض

وأعلنت الكاتبة الصحافية علا الشافعي، والدة ابنته، خبر الوفاة عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، حيث نعت الراحل بكلمات مؤثرة قالت فيها: «لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، ولا نقول إلا ما يرضي ، وفاة والد ابنتي، المخرج بيومي. مع السلامة يا طيب، ربنا يقوي حنين ويصبرنا».

بدوره، عبّر المخرج يسري عن حزنه لوفاة بيومي، وكتب عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «خبر محزن… رحيل عمرو بيومي».

وُلد عمرو بيومي في 13 سبتمبر 1962، وتخرج في المعهد العالي للسينما، قسم الإخراج، عام 1985، قبل أن يبدأ مسيرته الفنية كمخرج مساعد في عدد من الأفلام الروائية.

وشارك الراحل في إخراج نحو 15 فيلمًا، من بينها فيلم «جري الوحوش»، إضافة إلى أعمال أخرى أسهمت في ترسيخ اسمه داخل المشهد السينمائي المصري.