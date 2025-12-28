حبس وتغريم الإعلامية مها الصغير في قضية انتهاك حقوق الملكية الفكرية

وقضت المحكمة، في جلسة انعقدت أمس السبت، بحبس المتهمة لمدة شهر، إلى جانب تغريمها عشرة آلاف جنيه .

وتعود وقائع القضية إلى ظهور ، طليقة الفنان ، في برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية عبر ONE خلال شهر يوليو الماضي، حيث تحدثت عن شغفها بالرسم، وعرضت مجموعة من اللوحات زعمت أنها من تنفيذها. غير أن إحدى اللوحات أثارت جدلًا واسعًا بعدما كشفت فنانة دنماركية أنها المالكة الأصلية للعمل، قبل أن يتضح لاحقًا أن لوحات أخرى تعود أيضًا لفنانين مختلفين.

وعقب تصاعد الأزمة، قدمت الصغير اعتذارًا علنيًا للفنانة الدنماركية ليزا ناشنيلسن ولبرنامج «معكم»، عبر منشور على حسابها الرسمي بموقع «فيسبوك»، أقرت فيه بالخطأ قائلة: «أنا أخطأت بحق الفنانة ليزا، وبحق جميع الفنانين، وبحق المنبر الذي تحدثت من خلاله، والأهم أنني أخطأت بحق نفسي».

وأضافت أن مرورها بظروف شخصية صعبة لا يبرر ما حدث، في إشارة إلى انفصالها مؤخرًا عن الفنان السقا بعد زواج استمر أكثر من 26 عامًا وأسفر عن ثلاثة أبناء، مختتمة اعتذارها بقولها: «أنا آسفة وزعلانة من نفسي».

وتفاقمت تداعيات القضية لاحقًا بعد أن الانتهاكات لم تقتصر على عمل واحد، بل امتدت لتشمل أعمالًا لفنانين آخرين.