حبس وتغريم الإعلامية مها الصغير في قضية انتهاك حقوق الملكية الفكرية

فن

2025-12-28 | 04:39
أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمها في القضية المتهمة فيها الإعلامية مها الصغير بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، بعدما ثبت ادعاؤها ملكية عدد من الأعمال الفنية التي لا تعود إليها، وذلك وفقًا لنصوص المواد 138/1 و139 و140/9 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

وقضت المحكمة، في جلسة انعقدت أمس السبت، بحبس المتهمة لمدة شهر، إلى جانب تغريمها عشرة آلاف جنيه مصري.

وتعود وقائع القضية إلى ظهور مها الصغير، طليقة الفنان أحمد السقا، في برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة ONE خلال شهر يوليو الماضي، حيث تحدثت عن شغفها بالرسم، وعرضت مجموعة من اللوحات زعمت أنها من تنفيذها. غير أن إحدى اللوحات أثارت جدلًا واسعًا بعدما كشفت فنانة دنماركية أنها المالكة الأصلية للعمل، قبل أن يتضح لاحقًا أن لوحات أخرى تعود أيضًا لفنانين مختلفين.

وعقب تصاعد الأزمة، قدمت الصغير اعتذارًا علنيًا للفنانة الدنماركية ليزا ناشنيلسن ولبرنامج «معكم»، عبر منشور على حسابها الرسمي بموقع «فيسبوك»، أقرت فيه بالخطأ قائلة: «أنا أخطأت بحق الفنانة ليزا، وبحق جميع الفنانين، وبحق المنبر الذي تحدثت من خلاله، والأهم أنني أخطأت بحق نفسي».

وأضافت أن مرورها بظروف شخصية صعبة لا يبرر ما حدث، في إشارة إلى انفصالها مؤخرًا عن الفنان أحمد السقا بعد زواج استمر أكثر من 26 عامًا وأسفر عن ثلاثة أبناء، مختتمة اعتذارها بقولها: «أنا آسفة وزعلانة من نفسي».

وتفاقمت تداعيات القضية لاحقًا بعد الكشف عن أن الانتهاكات لم تقتصر على عمل واحد، بل امتدت لتشمل أعمالًا لفنانين آخرين.

