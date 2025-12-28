الأخبار
تكهنات حول حمل تايلور سويفت.. اليكم الحقيقة
تكهنات حول حمل تايلور سويفت.. اليكم الحقيقة
تكهنات حول حمل تايلور سويفت.. اليكم الحقيقة

2025-12-28 | 04:45
تكهنات حول حمل تايلور سويفت.. اليكم الحقيقة
تكهنات حول حمل تايلور سويفت.. اليكم الحقيقة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعات تزعم حمل نجمة البوب الأميركية تايلور سويفت بطفلها الأول من نجم كرة القدم الأميركية ترافيس كيلسي، ما أثار موجة من التساؤلات حول صحة هذه الأنباء، في ظل غياب أي تأكيد رسمي من الثنائي عبر حساباتهما المعتمدة.

بداية الشائعة

انطلقت الشائعة عقب نشر حساب يحمل اسم Hoops Crave على منصة «إكس» منشورًا ادعى فيه أن تايلور سويفت حامل من كيلسي، مرفقًا بصورة للثنائي من جلسة تصوير قيل إنها خاصة بإعلان خطوبتهما. وسرعان ما حصد المنشور أكثر من 8 ملايين مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة، إلى جانب آلاف التعليقات المتباينة بين مصدق ومشكك.

غير أن الجدل تراجع لاحقًا بعد اتضاح أن الحساب المذكور مزيف وينتحل اسم حساب أخبار المشاهير الشهير Pop Crave، وأن المعلومات المتداولة لا تستند إلى أي مصدر موثوق.

تصريحات أعادت الجدل

ورغم نفي صحة المنشور، استمرت الشائعات في التداول، خاصة بعد تصريحات سابقة للمحلل الرياضي الأميركي بيل سيمونز، الذي ألمح إلى أن تايلور سويفت وترافيس كيلسي ينتظران مولودهما الأول، مطالبًا كيلسي بالتفكير في إنهاء مسيرته الرياضية مبكرًا.

ووفقًا لما نقله موقع «ديلي ميل» البريطاني، أثار سيمونز الجدل خلال تعليقه على خسارة فريق «كانساس سيتي تشيفز» أمام «تينيسي تايتنز»، مشيرًا إلى أن كيلسي يعيش ضغوطًا كبيرة بوصفه لاعبًا مرشحًا لدخول قاعة المشاهير، ومقبلًا على الزواج من تايلور سويفت، و«ينتظر طفلًا معها»، على حد تعبيره.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت تصريحات سيمونز تستند إلى معلومة حقيقية أم أنها مجرد افتراضات، خصوصًا في ظل عدم صدور أي توضيح رسمي حتى الآن.

دخول سري يثير التكهنات

وفي وقت سابق، غذّت تايلور سويفت هذه التكهنات دون قصد، بعد دخولها بشكل سري إلى إحدى مباريات ترافيس كيلسي في دوري NFL، وغيابها عن مقصورتها المعتادة، ما دفع البعض إلى الاعتقاد بأنها تحاول إخفاء علامات حمل محتمل.

في المقابل، رأى آخرون أن الأمر لا يتجاوز كونه إجراءً أمنيًا مشددًا، رافضين ربطه بأي دلالات تتعلق بالحمل، في انتظار تأكيد أو نفي رسمي يضع حدًا للجدل الدائر.

