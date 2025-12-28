ثروة بطل هاري بوتير تتصدر حديث الجمهور.. تفاصيل استثماراته وأرباح شركته

وبحسب البيانات المالية، تتوزع ثروة رادكليف على استثمارات بقيمة 87.48 مليون دولار
، و27.78 مليون دولار مستحقة الدفع، و18.63 مليون دولار نقدًا، إضافة إلى 4.73 مليون دولار في عقارات استثمارية. كما يستثمر نحو 67.37 مليون دولار في الأسواق المالية
و19.17 مليون دولار في أسهم شركات يملكها.
وتأسست شركة «جيلمور جاكوبس» عام 2000، أي قبل عام من صدور أول أفلام السلسلة الشهيرة Harry Potter and the Philosopher’s Stone، وسُجلت كشركة للإبداع الفني باسم
والدي رادكليف. وحققت الشركة أرباحًا متواضعة في عامها الأول بلغت نحو 130 ألف دولار، قبل أن تشهد نموًا متسارعًا خلال السنوات اللاحقة.
وسجلت القيمة الصافية للشركة 17.27 مليون دولار في عام 2008، ثم ارتفعت إلى 41.85 مليون دولار في 2011، و63.45 مليون دولار في 2012، و77.90 مليون دولار في 2014، و86 مليون دولار في 2016، و102.6 مليون دولار في 2018، وصولًا إلى 123 مليون دولار في 2022، ثم 130 مليون دولار في 2024، قبل أن تستقر عند المستويات الحالية.
وعلى الصعيد الفني، يستعد دانيال رادكليف للعودة إلى الدراما التلفزيونية عبر مسلسل كوميدي جديد بعنوان The Fall and Rise of Reggie Dinkins، بمشاركة ترايسي مورغان
و**تينا فاي
**. ويؤدي رادكليف في العمل شخصية «آرثر توبين»، وهو مخرج أفلام وثائقية حائز على جوائز، يتابع قصة لاعب NFL سابق يُدعى «ريجي» تراجعت مسيرته بعد فضيحة مراهنات، في محاولة لإعادة الاعتبار له من خلال فيلم وثائقي.