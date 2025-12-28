ثروة بطل هاري بوتير تتصدر حديث الجمهور.. تفاصيل استثماراته وأرباح شركته

كشفت شركة جيلمور جاكوبس تفاصيل ثروة النجم دانيال رادكليف، المعروف بدوره في سلسلة أفلام ، مشيرة إلى أنها بلغت نحو 102 مليون جنيه إسترليني (نحو 137.7 مليون دولار) حتى 31 آذار/مارس 2025.