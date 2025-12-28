أسامة عبد الفتاح يطمئن الجمهور على الحالة الصحية لمحمود حميدة

ونشر صورة جمعته بحميدة عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، مؤكّدًا أن الفنان غادر المستشفى السبت وعاد إلى منزله، مشيرًا إلى أنه يتمتع بحالة صحية جيدة، وموجّهًا رسالة طمأنة إلى جمهوره ومحبيه.

ولاقى المنشور تفاعلًا واسعًا من جمهور محمود حميدة، الذين عبّروا عن ارتياحهم لتحسّن حالته الصحية، وحرصوا على الدعوات له بالشفاء التام.

ووفقًا لمقرّبين من الفنان، فإن المشكلة الصحية التي تعرّض لها ليست ، إذ تتكرر من حين إلى آخر، لافتين إلى أن نقله إلى المستشفى جاء كإجراء وقائي، بهدف السيطرة السريعة على الوضع الصحي ومنع أي مضاعفات محتملة.