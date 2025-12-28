أسامة عبد الفتاح يطمئن الجمهور على الحالة الصحية لمحمود حميدة

ونشر عبد الفتاح صورة جمعته بحميدة عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، مؤكّدًا أن الفنان غادر المستشفى صباح السبت وعاد إلى منزله، مشيرًا إلى أنه يتمتع بحالة صحية جيدة، وموجّهًا رسالة طمأنة إلى جمهوره ومحبيه.
ولاقى المنشور تفاعلًا واسعًا من جمهور محمود حميدة، الذين عبّروا عن ارتياحهم لتحسّن حالته الصحية، وحرصوا على توجيه الدعوات له بالشفاء التام.
ووفقًا لمقرّبين من الفنان، فإن المشكلة الصحية التي تعرّض لها ليست جديدة، إذ تتكرر من حين إلى آخر، لافتين إلى أن نقله إلى المستشفى جاء كإجراء وقائي، بهدف السيطرة السريعة على الوضع الصحي ومنع أي مضاعفات محتملة.
انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء تفيد بزواج الفنان شريف سلامة من الممثلة المصرية نيللي كريم، بعد أيام قليلة من إعلان طلاقه رسميًا من زوجته الفنانة داليا مصطفى، وهو ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. وتناقلت بعض الحسابات أنباء عن حالة انهيار أصابت داليا مصطفى عقب الطلاق، مما زاد من حدة التكهنات والشائعات حول علاقة الفنانين.
يستعد النجم السوري جمال سليمان لإطلاق مواقف نارية وكسر الخطوط الحمراء، في حلقة جديدة من برنامج Neshan X مع الإعلامي نيشان، تُعرض مساء الثلاثاء عند الساعة 21:30 عبر شاشة تلفزيون الجديد.
فقدت الساحة الفنية الشعبية، منذ قليل، مؤدي المهرجانات أحمد دقدق، مؤسس فرقة الصواريخ وصاحب أغنية «إخواتي» الشهيرة، بعد صراع طويل ومرير مع مرض سرطان المخ، الذي أنهك جسده خلال الفترة الماضية وأدى في نهايته إلى دخوله في غيبوبة تامة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.