الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
أسامة عبد الفتاح يطمئن الجمهور على الحالة الصحية لمحمود حميدة
أسامة عبد الفتاح يطمئن الجمهور على الحالة الصحية لمحمود حميدة
A-
A+

أسامة عبد الفتاح يطمئن الجمهور على الحالة الصحية لمحمود حميدة

فن

2025-12-28 | 06:07
أسامة عبد الفتاح يطمئن الجمهور على الحالة الصحية لمحمود حميدة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
أسامة عبد الفتاح يطمئن الجمهور على الحالة الصحية لمحمود حميدة

كشف الناقد السينمائي المصري أسامة عبد الفتاح عن تطورات الحالة الصحية للفنان محمود حميدة، عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة في الساعات الأولى من صباح الجمعة، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة، نتيجة معاناته من مشكلة في القلب.

ونشر عبد الفتاح صورة جمعته بحميدة عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، مؤكّدًا أن الفنان غادر المستشفى صباح السبت وعاد إلى منزله، مشيرًا إلى أنه يتمتع بحالة صحية جيدة، وموجّهًا رسالة طمأنة إلى جمهوره ومحبيه.
ولاقى المنشور تفاعلًا واسعًا من جمهور محمود حميدة، الذين عبّروا عن ارتياحهم لتحسّن حالته الصحية، وحرصوا على توجيه الدعوات له بالشفاء التام.
ووفقًا لمقرّبين من الفنان، فإن المشكلة الصحية التي تعرّض لها ليست جديدة، إذ تتكرر من حين إلى آخر، لافتين إلى أن نقله إلى المستشفى جاء كإجراء وقائي، بهدف السيطرة السريعة على الوضع الصحي ومنع أي مضاعفات محتملة.

اقرأ ايضا في فن

بعد طلاقه من داليا مصطفى.. أخبار عن زواج شريف سلامة ونيللي كريم تثير الجدل وهي ترد
11:01

بعد طلاقه من داليا مصطفى.. أخبار عن زواج شريف سلامة ونيللي كريم تثير الجدل وهي ترد

انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء تفيد بزواج الفنان شريف سلامة من الممثلة المصرية نيللي كريم، بعد أيام قليلة من إعلان طلاقه رسميًا من زوجته الفنانة داليا مصطفى، وهو ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. وتناقلت بعض الحسابات أنباء عن حالة انهيار أصابت داليا مصطفى عقب الطلاق، مما زاد من حدة التكهنات والشائعات حول علاقة الفنانين.

11:01

بعد طلاقه من داليا مصطفى.. أخبار عن زواج شريف سلامة ونيللي كريم تثير الجدل وهي ترد

انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء تفيد بزواج الفنان شريف سلامة من الممثلة المصرية نيللي كريم، بعد أيام قليلة من إعلان طلاقه رسميًا من زوجته الفنانة داليا مصطفى، وهو ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. وتناقلت بعض الحسابات أنباء عن حالة انهيار أصابت داليا مصطفى عقب الطلاق، مما زاد من حدة التكهنات والشائعات حول علاقة الفنانين.

جمال سليمان في مواجهة صريحة مع نيشان يوم الثلاثاء المقبل
10:24

جمال سليمان في مواجهة صريحة مع نيشان يوم الثلاثاء المقبل

يستعد النجم السوري جمال سليمان لإطلاق مواقف نارية وكسر الخطوط الحمراء، في حلقة جديدة من برنامج Neshan X مع الإعلامي نيشان، تُعرض مساء الثلاثاء عند الساعة 21:30 عبر شاشة تلفزيون الجديد.

10:24

جمال سليمان في مواجهة صريحة مع نيشان يوم الثلاثاء المقبل

يستعد النجم السوري جمال سليمان لإطلاق مواقف نارية وكسر الخطوط الحمراء، في حلقة جديدة من برنامج Neshan X مع الإعلامي نيشان، تُعرض مساء الثلاثاء عند الساعة 21:30 عبر شاشة تلفزيون الجديد.

وفاة مؤدي المهرجانات دقدق مؤسس فرقة الصواريخ بعد صراع مع سرطان المخ
07:44

وفاة مؤدي المهرجانات دقدق مؤسس فرقة الصواريخ بعد صراع مع سرطان المخ

فقدت الساحة الفنية الشعبية، منذ قليل، مؤدي المهرجانات أحمد دقدق، مؤسس فرقة الصواريخ وصاحب أغنية «إخواتي» الشهيرة، بعد صراع طويل ومرير مع مرض سرطان المخ، الذي أنهك جسده خلال الفترة الماضية وأدى في نهايته إلى دخوله في غيبوبة تامة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

07:44

وفاة مؤدي المهرجانات دقدق مؤسس فرقة الصواريخ بعد صراع مع سرطان المخ

فقدت الساحة الفنية الشعبية، منذ قليل، مؤدي المهرجانات أحمد دقدق، مؤسس فرقة الصواريخ وصاحب أغنية «إخواتي» الشهيرة، بعد صراع طويل ومرير مع مرض سرطان المخ، الذي أنهك جسده خلال الفترة الماضية وأدى في نهايته إلى دخوله في غيبوبة تامة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

اخترنا لك
بعد طلاقه من داليا مصطفى.. أخبار عن زواج شريف سلامة ونيللي كريم تثير الجدل وهي ترد
11:01
جمال سليمان في مواجهة صريحة مع نيشان يوم الثلاثاء المقبل
10:24
وفاة مؤدي المهرجانات دقدق مؤسس فرقة الصواريخ بعد صراع مع سرطان المخ
07:44
وفاة نجمة «Big Brother» ميكي لي عن 35 عامًا بعد أزمة صحية مفاجئة
06:12

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025