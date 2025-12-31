قرار قضائي بإيداع شجون الهاجري مركز علاج من الإدمان لمدة عام

وجاء القرار، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام كويتية، عقب إعلان ضبط وبحوزتها مواد مخدّرة بقصد التعاطي، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بحقها قبل إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة، التي قررت إخضاعها للعلاج بدل الاكتفاء بالعقوبة التقليدية.

ويأتي هذا الإجراء ضمن السياسة القانونية المعتمدة في ، والتي تقوم على الموازنة بين تطبيق القانون وتوفير الرعاية الصحية والدعم النفسي للمتعاطين، بهدف إعادة تأهيلهم ودمجهم مجددًا في المجتمع، باعتبار الإدمان مرضية تستوجب العلاج والمتابعة.