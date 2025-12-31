قرار قضائي بإيداع شجون الهاجري مركز علاج من الإدمان لمدة عام

وجاء القرار، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام كويتية، عقب إعلان وزارة الداخلية ضبط شجون الهاجري وبحوزتها مواد مخدّرة بقصد التعاطي، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بحقها قبل إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة، التي قررت إخضاعها للعلاج بدل الاكتفاء بالعقوبة التقليدية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن السياسة القانونية المعتمدة في الكويت، والتي تقوم على الموازنة بين تطبيق القانون وتوفير الرعاية الصحية والدعم النفسي للمتعاطين، بهدف إعادة تأهيلهم ودمجهم مجددًا في المجتمع، باعتبار الإدمان حالة مرضية تستوجب العلاج والمتابعة.
أعلن المحامي طارق جميل سعيد تنازله رسميًا عن تولّي الدفاع القانوني عن الإعلامي عمرو أديب، بعد علاقة مهنية وشخصية استمرت نحو 14 عامًا، مؤكدًا أن قراره لا يحمل أي خلافات أو توترات، بل يأتي في إطار ظروف خاصة، مع احتفاظه الكامل بالمحبة والتقدير والاحترام لأديب.
غيب الموت الممثل الأمريكي إيزيا ويتلوك جونيور عن عمر ناهز 71 عامًا، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة لم تدم طويلًا، حيث وُجد متوفيًا في منزله بمدينة نيويورك، تاركًا خلفه مسيرة فنية حافلة وأثرًا واضحًا في التلفزيون والسينما الأمريكية.
عبّرت الفنانة إلهام الفضالة عن امتنانها الكبير لزوجها شهاب، موجّهة له رسالة مؤثرة بلسانها، كشفت فيها جانبًا إنسانيًا من حياته العائلية، وقالت إن ملامحه تغيّرت مع مرور الوقت حتى باتت تمزح معه وتشبّهه ببابا نويل بسبب لحيته البيضاء، مؤكدة أنها كانت تطلب منه حلاقتها فيرد عليها مازحًا بأنه لن يفعل ذلك قبل أن تتجاوز محنتها.