الملكة كاميلا تكشف عن تعرضها لمحاولة اعتداء في مراهقتها

وفي مقابلة خاصة على برنامج Today بإذاعة "بي بي سي"، قالت الملكة إن والدتها لاحظت آثار الاعتداء فور لقائها بعد النزول من ، وسألتها: "لماذا شعرك منتفش؟ ولماذا زر معطفك مفقود؟"، لتجيب كاميلا: "لقد تعرضت للاعتداء".

وأضافت: "كنت غاضبة جدًّا حينها، لكنني دافعت عن نفسي".

وأكدت الملكة أن إلهامها للتحدث جاء من شجاعة جون هانت، معلق سباقات الخيل في "بي بي سي"، بعد انهاء حياة زوجته وابنتيه على يد حبيب ابنته السابق، الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد.

وقالت: "عندما تسمع قصة مثل قصة جون وإيمي، يصبح الحديث عن العنف المنزلي بالغ الأهمية بالنسبة لي".

وأوضحت كاميلا أنها فور وصولها إلى محطة القطار، أبلغت ضابطًا بالحادثة؛ ما أدى إلى القبض ، دون أن يصدر قصر باكنغهام أي تعليق رسمي وقتها.

وكانت قد كشفت مقتطفات من كتاب جديد بعنوان "السلطة والقصر" للكاتبة فالنتاين لو، تفاصيل عن تجربة شخصية للملكة كاميلا حين كانت في سن المراهقة، حيث روت تعرضها لمحاولة اعتداء أثناء وجودها على متن قطار متجه إلى ، وكيف تمكنت من صد المعتدي بضربه بحذائها قبل أن يتم القبض عليه.

ووفق ما ورد في صحيفة التايمز، جاءت هذه القصة خلال لقاء جمع كاميلا برئيس بلدية لندن حينها بوريس جونسون العام 2008، إذ ناقشا خطته لافتتاح مراكز لمساعدة ضحايا الاعتداء.

وأكد مقربون أن هذه التجربة كانت وراء كاميلا المتواصل بدعم قضايا النساء والناجين من العنف.

ورفض قصر باكنغهام التعليق على ما ورد في الكتاب، إلا أن الملكة كاميلا عُرفت خلال السنوات الماضية بجعل دعم ضحايا الاعتداء والعنف المنزلي أولوية في عملها العام، من خلال مبادرات وحملات توعية وحضور فعاليات مخصصة لتكريم الناجين.

وكانت الملكة قد ألقت في أكثر من مناسبة كلمات دعت فيها إلى كسر "ثقافة الصمت" المحيطة بالاعتداءات، مؤكدة أن مواجهة هذه تتطلب جهداً مجتمعياً شاملاً.

وبعد مشاركة قصتها، أعربت إيمي هانت عن امتنانها للملكة، قائلة: "شكرًا لكِ يا جلالة الملكة على مشاركة هذه القصة. من الصعب مشاركة مثل هذه الأمور، فلكل امرأة حكاية".