زين قطامي تكشف لحظة اكتشاف حملها ضمن ذكريات 2025

واعتمدت زين أسلوب صورة عن كل شهر، حيث ظهرت في بداية العام برفقة سيليو خلال رحلة بالسيارة، تلتها صورة “سيلفي” في الطلق، ثم لقطة من مناسبة اجتماعية حضراها معًا خلال شهر آذار، قبل أن تنشر صورة أخرى من ، وصولًا إلى “سيلفي” داخل المصعد في شهر أيار.

وفي شهر حزيران، اختارت زين الإطلالة البيضاء التي رافقت مرحلة خطوبتها إلى سيليو صعب، لتنتقل بعدها إلى نشر صور من حفل زفافهما في ، والذي امتد على ثلاثة أيام وشهد حضور عدد كبير من النجوم والمشاهير، من بينهم هاندا أرتشيل، إليسا، بلقيس فتحي، وماريتا الحلاني.

وتضمّن الألبوم أيضًا لقطات من شهر العسل في آب، حيث سافر إلى مونت كارلو، قبل أن تكشف زين في صورة لاحقة عن لحظة اكتشاف حملها في نهاية الشهر نفسه. واستكملت توثيق الأشهر المتبقية وصولًا إلى الأول، بإطلالة خاصة أعلنت من خلالها حملها، وسط أجواء من الفرح والترقّب داخل العائلة.