زين قطامي تكشف لحظة اكتشاف حملها ضمن ذكريات 2025

واعتمدت زين أسلوب صورة عن كل شهر، حيث ظهرت في بداية العام برفقة سيليو خلال رحلة بالسيارة، تلتها صورة “سيلفي” في الهواء الطلق، ثم لقطة من مناسبة اجتماعية حضراها معًا خلال شهر آذار، قبل أن تنشر صورة أخرى من لبنان، وصولًا إلى “سيلفي” داخل المصعد في شهر أيار.
وفي شهر حزيران، اختارت زين الإطلالة البيضاء التي رافقت مرحلة خطوبتها إلى سيليو إيلي صعب، لتنتقل بعدها إلى نشر صور من حفل زفافهما في تموز، والذي امتد على ثلاثة أيام وشهد حضور عدد كبير من النجوم والمشاهير، من بينهم هاندا أرتشيل، إليسا، بلقيس فتحي، سيرين عبد النور وماريتا الحلاني.
وتضمّن الألبوم أيضًا لقطات من شهر العسل في آب، حيث سافر الثنائي إلى مونت كارلو، قبل أن تكشف زين في صورة لاحقة عن لحظة اكتشاف حملها في نهاية الشهر نفسه. واستكملت توثيق الأشهر المتبقية وصولًا إلى كانون الأول، بإطلالة خاصة أعلنت من خلالها حملها، وسط أجواء من الفرح والترقّب داخل العائلة.
View this post on Instagram
A post shared by Zein Qutami Saab (@zeinqsaab)
A post shared by Zein Qutami Saab (@zeinqsaab)
أعلن المحامي طارق جميل سعيد تنازله رسميًا عن تولّي الدفاع القانوني عن الإعلامي عمرو أديب، بعد علاقة مهنية وشخصية استمرت نحو 14 عامًا، مؤكدًا أن قراره لا يحمل أي خلافات أو توترات، بل يأتي في إطار ظروف خاصة، مع احتفاظه الكامل بالمحبة والتقدير والاحترام لأديب.
غيب الموت الممثل الأمريكي إيزيا ويتلوك جونيور عن عمر ناهز 71 عامًا، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة لم تدم طويلًا، حيث وُجد متوفيًا في منزله بمدينة نيويورك، تاركًا خلفه مسيرة فنية حافلة وأثرًا واضحًا في التلفزيون والسينما الأمريكية.
عبّرت الفنانة إلهام الفضالة عن امتنانها الكبير لزوجها شهاب، موجّهة له رسالة مؤثرة بلسانها، كشفت فيها جانبًا إنسانيًا من حياته العائلية، وقالت إن ملامحه تغيّرت مع مرور الوقت حتى باتت تمزح معه وتشبّهه ببابا نويل بسبب لحيته البيضاء، مؤكدة أنها كانت تطلب منه حلاقتها فيرد عليها مازحًا بأنه لن يفعل ذلك قبل أن تتجاوز محنتها.