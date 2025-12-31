محامي دفاع عمرو أديب ينسحب بعد 14 عامًا على تعاونهما

أعلن المحامي طارق جميل تنازله رسميًا عن تولّي الدفاع القانوني عن الإعلامي ، بعد علاقة مهنية وشخصية استمرت نحو 14 عامًا، مؤكدًا أن قراره لا يحمل أي خلافات أو توترات، بل يأتي في إطار ظروف خاصة، مع احتفاظه الكامل بالمحبة والتقدير والاحترام لأديب.



وأوضح طارق جميل ، في تصريحات متداولة، أن العلاقة التي جمعته بعمرو على مدار السنوات الماضية تجاوزت الإطار المهني البحت، مشيرًا إلى أنها كانت قائمة على والتعاون في ملفات وقضايا متعددة، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بأسباب إنهاء هذا التعاون القانوني في الوقت الحالي.



وجاء هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إعلان انفصال عن زوجته السابقة الإعلامية ، وهو ما فتح باب التساؤلات حول توقيت القرار وما إذا كان مرتبطًا بالتطورات الشخصية في حياة الإعلامي المصري، رغم عدم صدور أي تأكيد رسمي يربط بين الحدثين.



ويُعد طارق جميل سعيد من أبرز المحامين الذين ارتبط اسمهم بعمرو أديب خلال السنوات الماضية، حيث تولّى الدفاع عنه في عدد من والملفات القانونية، ورافقه في محطات مهنية وإعلامية حساسة، ما جعل خبر التنازل عن الدفاع محل اهتمام واسع في الأوساط الإعلامية وعلى .