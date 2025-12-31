محامي دفاع عمرو أديب ينسحب بعد 14 عامًا على تعاونهما

وأوضح طارق جميل سعيد
، في تصريحات متداولة، أن العلاقة التي جمعته بعمرو أديب
على مدار السنوات الماضية تجاوزت الإطار المهني البحت، مشيرًا إلى أنها كانت قائمة على الثقة المتبادلة
والتعاون الطويل
في ملفات وقضايا متعددة، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بأسباب إنهاء هذا التعاون القانوني في الوقت الحالي.
وجاء هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إعلان انفصال عمرو أديب
عن زوجته السابقة الإعلامية لميس الحديدي
، وهو ما فتح باب التساؤلات حول توقيت القرار وما إذا كان مرتبطًا بالتطورات الشخصية الأخيرة
في حياة الإعلامي المصري، رغم عدم صدور أي تأكيد رسمي يربط بين الحدثين.
ويُعد طارق جميل سعيد من أبرز المحامين الذين ارتبط اسمهم بعمرو أديب خلال السنوات الماضية، حيث تولّى الدفاع عنه في عدد من القضايا
والملفات القانونية، ورافقه في محطات مهنية وإعلامية حساسة، ما جعل خبر التنازل عن الدفاع محل اهتمام واسع في الأوساط الإعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي
.