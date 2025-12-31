الأخبار
محامي دفاع عمرو أديب ينسحب بعد 14 عامًا على تعاونهما
محامي دفاع عمرو أديب ينسحب بعد 14 عامًا على تعاونهما
محامي دفاع عمرو أديب ينسحب بعد 14 عامًا على تعاونهما

فن

2025-12-31 | 09:30
محامي دفاع عمرو أديب ينسحب بعد 14 عامًا على تعاونهما
أعلن المحامي طارق جميل سعيد تنازله رسميًا عن تولّي الدفاع القانوني عن الإعلامي عمرو أديب، بعد علاقة مهنية وشخصية استمرت نحو 14 عامًا، مؤكدًا أن قراره لا يحمل أي خلافات أو توترات، بل يأتي في إطار ظروف خاصة، مع احتفاظه الكامل بالمحبة والتقدير والاحترام لأديب.

وأوضح طارق جميل سعيد، في تصريحات متداولة، أن العلاقة التي جمعته بعمرو أديب على مدار السنوات الماضية تجاوزت الإطار المهني البحت، مشيرًا إلى أنها كانت قائمة على الثقة المتبادلة والتعاون الطويل في ملفات وقضايا متعددة، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بأسباب إنهاء هذا التعاون القانوني في الوقت الحالي.

وجاء هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إعلان انفصال عمرو أديب عن زوجته السابقة الإعلامية لميس الحديدي، وهو ما فتح باب التساؤلات حول توقيت القرار وما إذا كان مرتبطًا بالتطورات الشخصية الأخيرة في حياة الإعلامي المصري، رغم عدم صدور أي تأكيد رسمي يربط بين الحدثين.

ويُعد طارق جميل سعيد من أبرز المحامين الذين ارتبط اسمهم بعمرو أديب خلال السنوات الماضية، حيث تولّى الدفاع عنه في عدد من القضايا والملفات القانونية، ورافقه في محطات مهنية وإعلامية حساسة، ما جعل خبر التنازل عن الدفاع محل اهتمام واسع في الأوساط الإعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ ايضا في فن

وفاة إيزيا ويتلوك نجم The Wire عن 71 عامًا
08:04

وفاة إيزيا ويتلوك نجم The Wire عن 71 عامًا

غيب الموت الممثل الأمريكي إيزيا ويتلوك جونيور عن عمر ناهز 71 عامًا، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة لم تدم طويلًا، حيث وُجد متوفيًا في منزله بمدينة نيويورك، تاركًا خلفه مسيرة فنية حافلة وأثرًا واضحًا في التلفزيون والسينما الأمريكية.

08:04

وفاة إيزيا ويتلوك نجم The Wire عن 71 عامًا

غيب الموت الممثل الأمريكي إيزيا ويتلوك جونيور عن عمر ناهز 71 عامًا، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة لم تدم طويلًا، حيث وُجد متوفيًا في منزله بمدينة نيويورك، تاركًا خلفه مسيرة فنية حافلة وأثرًا واضحًا في التلفزيون والسينما الأمريكية.

الهام الفضالة برسالة مؤثرة لزوجها شهاب جوهر: كبر في عيني عشرين سنة
06:02

الهام الفضالة برسالة مؤثرة لزوجها شهاب جوهر: كبر في عيني عشرين سنة

عبّرت الفنانة إلهام الفضالة عن امتنانها الكبير لزوجها شهاب، موجّهة له رسالة مؤثرة بلسانها، كشفت فيها جانبًا إنسانيًا من حياته العائلية، وقالت إن ملامحه تغيّرت مع مرور الوقت حتى باتت تمزح معه وتشبّهه ببابا نويل بسبب لحيته البيضاء، مؤكدة أنها كانت تطلب منه حلاقتها فيرد عليها مازحًا بأنه لن يفعل ذلك قبل أن تتجاوز محنتها.

06:02

الهام الفضالة برسالة مؤثرة لزوجها شهاب جوهر: كبر في عيني عشرين سنة

عبّرت الفنانة إلهام الفضالة عن امتنانها الكبير لزوجها شهاب، موجّهة له رسالة مؤثرة بلسانها، كشفت فيها جانبًا إنسانيًا من حياته العائلية، وقالت إن ملامحه تغيّرت مع مرور الوقت حتى باتت تمزح معه وتشبّهه ببابا نويل بسبب لحيته البيضاء، مؤكدة أنها كانت تطلب منه حلاقتها فيرد عليها مازحًا بأنه لن يفعل ذلك قبل أن تتجاوز محنتها.

الشامي ونادر الاتات وسعد رمضان وشيراز وغيرهم من النجوم بسهرة رأس السنة الليلة على الجديد
05:17

الشامي ونادر الاتات وسعد رمضان وشيراز وغيرهم من النجوم بسهرة رأس السنة الليلة على الجديد

في أجواء احتفالية مميّزة، يترقّب المشاهدون الليلة سهرة رأس سنة استثنائية على شاشة الجديد مع أروى، حيث تسستضيف نخبة من النجوم هم الشامي ونادر الأتات وسعد رمضان وشيراز.

05:17

الشامي ونادر الاتات وسعد رمضان وشيراز وغيرهم من النجوم بسهرة رأس السنة الليلة على الجديد

في أجواء احتفالية مميّزة، يترقّب المشاهدون الليلة سهرة رأس سنة استثنائية على شاشة الجديد مع أروى، حيث تسستضيف نخبة من النجوم هم الشامي ونادر الأتات وسعد رمضان وشيراز.

