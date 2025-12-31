تامر حسين يحتفل بعيد ميلاد عمرو مصطفى بلحظة عفوية مؤثرة

وشارك تامر الفيديو عبر حساباته الرسمية، حيث ظهر الثلاثي وهم يغنون ويرقصون في أجواء مليئة بالبهجة والمرح، وعلّق عليه قائلاً: “ابتدينا.. كل سنة وإنت طيب وبخير يا عمورة بمناسبة عيد ميلادك، ودائمًا في نجاح وصحة وستر”.

وحصد الفيديو تفاعلًا واسعًا من الجمهور، إذ انهالت التعليقات التي أشادت بالعلاقة المميزة بين تامر حسين وعمرو مصطفى، ووصفت بـ“التاريخ” و“الثنائي الأجمل”، مع تمنيات باستمرار النجاح والمحبة بينهما، وإشادة بإبداعهما الفني المتواصل.

ويأتي هذا الظهور ليؤكد استمرار التعاون الفني الناجح بين تامر حسين وعمرو مصطفى، والذي تجلّى مؤخرًا في ألبوم عمرو “ابتدينا”، الذي طُرح في يوليو الماضي وحقق صدى جماهيريًا واسعًا. وضم الألبوم تعاونًا لافتًا بين الثنائي من خلال أغنيتي “خطفوني” و“ابتدينا”، حيث حملتا توقيع تامر حسين كلمات، وعمرو مصطفى ألحانًا، مع توزيعات موسيقية لأسامة الهندي وعادل حقي.

وعلى صعيد آخر، كان اسم عمرو مصطفى قد تصدّر محركات البحث خلال الأيام الماضية، تزامنًا مع طرح أغنيته الجديدة “بعتني ليه”، التي تعاون فيها مع الرابر زياد ظاظا والموزع معتز ماضي، وحققت نسب مشاهدة مرتفعة قاربت عشرة ملايين مشاهدة في فترة زمنية قصيرة، لتحتل مكانة بارزة على قوائم الترند.