ناصيف زيتون يتعثّر على المسرح في أبوظبي ويعلّق بخفّة دم
ناصيف زيتون يتعثّر على المسرح في أبوظبي ويعلّق بخفّة دم
ناصيف زيتون يتعثّر على المسرح في أبوظبي ويعلّق بخفّة دم

فن

2026-01-01 | 05:55
ناصيف زيتون يتعثّر على المسرح في أبوظبي ويعلّق بخفّة دم
ناصيف زيتون يتعثّر على المسرح في أبوظبي ويعلّق بخفّة دم

تعثّر الفنان السوري ناصيف زيتون على خشبة المسرح أثناء إحيائه حفل رأس السنة 2026 في أبوظبي، في موقف طريف وثّقته عدسات الجمهور وانتشر سريعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تعثّره، علّق ناصيف زيتون على ما حصل بروح مرحة، قائلاً: من أول السهرة كنت خائفاً أن أقع، قبل أن يستعيد توازنه سريعًا ويكمل الغناء بشكل طبيعي، وسط تصفيق وتشجيع كبيرين من الحضور الذين تفاعلوا مع الموقف بابتسامات وضحك.

وبعيدًا عن الحادث، شهد الحفل أجواءً حماسية لافتة، حيث انتشرت مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي أظهرت تفاعل الجمهور الكبير مع فقرات السهرة. وقدّم ناصيف مجموعة من أبرز أغانيه التي رددها الحضور معه، من بينها كارميلا، وبربك، وكزدورة، وحلوة، في أجواء احتفالية مميزة تزامنت مع استقبال العام الجديد.

ويُذكر أن الحفل شهد أيضًا مشاركة الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، وأُقيم على مسرح Space42 Arena في أبوظبي، ضمن فعاليات استقبال عام 2026، ليكون من أبرز حفلات رأس السنة التي شهدتها المدينة.

