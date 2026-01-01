الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بعد تداول خبر وفاته… زوجة يوسف فوزي تحسم الجدل
بعد تداول خبر وفاته… زوجة يوسف فوزي تحسم الجدل
A-
A+

بعد تداول خبر وفاته… زوجة يوسف فوزي تحسم الجدل

فن

2026-01-01 | 07:21
بعد تداول خبر وفاته… زوجة يوسف فوزي تحسم الجدل
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعد تداول خبر وفاته… زوجة يوسف فوزي تحسم الجدل

انتشرت خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإلكترونية أخبار تفيد بوفاة الفنان المصري يوسف فوزي بعد صراع مع مرض شلل الرعاش، الأمر الذي أثار قلق محبّيه ودفع زوجته إلى الخروج عن صمتها والرد على ما تم تداوله.

وفي بيان لها، نفت زوجة يوسف فوزي بشكل قاطع جميع الأخبار المتداولة حول وفاته، مؤكدة أن ما نُشر غير دقيق ومضلل، وأن الفنان يتمتع بحالة صحية مستقرة ويقضي وقته في منزله. كما طالبت المواقع الإخبارية وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، لما تسببه من قلق وأذى نفسي له ولأسرته.

ويُذكر أن يوسف فوزي كان قد أعلن في وقت سابق إصابته بمرض شلل الرعاش، وتحدث بصراحة عن معاناته مع المرض وتأثيره على تفاصيل حياته اليومية، وذلك خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي عمرو الليثي. وأوضح حينها أن المرض أثّر على ذاكرته بشكل ملحوظ، ما جعله يواجه صعوبة في أداء الصلاة كما كان معتادًا، رغم محافظته على تأدية الفرائض لمدة 28 عامًا.

وقال يوسف فوزي إن المرض نعمة من عند الله، مؤكدًا رضاه الكامل بقضاء الله وقدره، ومشيرًا إلى أنه رغم صعوبة حالته فإن هناك من يعانون أكثر منه. وأضاف أنه يواجه المرض بمفرده، معربًا عن أمله في أن يمنحه الله القدرة على العودة إلى الصلاة، ولا سيما صلاة الفجر في الفترة المقبلة.

كما كشف فوزي أن إصابته بشلل الرعاش لم تكن مفاجئة بالنسبة له، إذ بدأ يلاحظ أعراض المرض خلال تصويره مسلسل أوبرا عايدة، ما جعله يستعد نفسيًا للتعامل مع هذه المرحلة الصعبة من حياته، متسلحًا بالإيمان والصبر.

اقرأ ايضا في فن

مع بداية 2026… محمد رمضان يوجّه رسالة خاصة لجمهوره
09:51

مع بداية 2026… محمد رمضان يوجّه رسالة خاصة لجمهوره

وجّه الفنان المصري محمد رمضان رسالة صوتية إلى جمهوره بمناسبة حلول العام الجديد 2026، وذلك عبر قناته الرسمية على تطبيق واتس آب، بعد دقائق قليلة من انطلاق العام.

09:51

مع بداية 2026… محمد رمضان يوجّه رسالة خاصة لجمهوره

وجّه الفنان المصري محمد رمضان رسالة صوتية إلى جمهوره بمناسبة حلول العام الجديد 2026، وذلك عبر قناته الرسمية على تطبيق واتس آب، بعد دقائق قليلة من انطلاق العام.

هل يعودان من جديد؟ أحمد السقا يوضح موقفه من الرجوع لطليقته
09:49

هل يعودان من جديد؟ أحمد السقا يوضح موقفه من الرجوع لطليقته

تحدّث الفنان المصري أحمد السقا عن أزمة اتهام طليقته الإعلامية مها الصغير بسرقة لوحات فنية، موضحًا موقفه مما أُثير، ومعلّقًا على تجربة طلاقهما وإمكانية العودة بينهما في المستقبل.

09:49

هل يعودان من جديد؟ أحمد السقا يوضح موقفه من الرجوع لطليقته

تحدّث الفنان المصري أحمد السقا عن أزمة اتهام طليقته الإعلامية مها الصغير بسرقة لوحات فنية، موضحًا موقفه مما أُثير، ومعلّقًا على تجربة طلاقهما وإمكانية العودة بينهما في المستقبل.

وائل جسار يغادر حفل رأس السنة غاضبا: "حتى في منزلي لا أضع هذا المستوى"
09:44

وائل جسار يغادر حفل رأس السنة غاضبا: "حتى في منزلي لا أضع هذا المستوى"

عبّر الفنان اللبناني وائل جسار عن استيائه الشديد من رداءة الصوت خلال حفل رأس السنة الذي أُقيم على مسرح مجمع نخيل بغداد في العراق، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

09:44

وائل جسار يغادر حفل رأس السنة غاضبا: "حتى في منزلي لا أضع هذا المستوى"

عبّر الفنان اللبناني وائل جسار عن استيائه الشديد من رداءة الصوت خلال حفل رأس السنة الذي أُقيم على مسرح مجمع نخيل بغداد في العراق، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

اخترنا لك
مع بداية 2026… محمد رمضان يوجّه رسالة خاصة لجمهوره
09:51
هل يعودان من جديد؟ أحمد السقا يوضح موقفه من الرجوع لطليقته
09:49
وائل جسار يغادر حفل رأس السنة غاضبا: "حتى في منزلي لا أضع هذا المستوى"
09:44
موقف طارئ على المسرح… نجوى كرم تنزعج من عقدها والحفل يتوقّف للحظات
08:25

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026