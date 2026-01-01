بعد تداول خبر وفاته… زوجة يوسف فوزي تحسم الجدل

وفي بيان لها، نفت زوجة فوزي بشكل قاطع جميع المتداولة حول وفاته، مؤكدة أن ما نُشر غير دقيق ومضلل، وأن الفنان يتمتع بحالة صحية مستقرة ويقضي وقته في منزله. كما طالبت المواقع الإخبارية وروّاد بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، لما تسببه من قلق وأذى نفسي له ولأسرته.

ويُذكر أن يوسف فوزي كان قد أعلن في وقت سابق إصابته بمرض شلل الرعاش، وتحدث بصراحة عن معاناته مع المرض وتأثيره على تفاصيل حياته اليومية، وذلك خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي الليثي. وأوضح حينها أن المرض أثّر على ذاكرته بشكل ملحوظ، ما جعله يواجه صعوبة في أداء الصلاة كما كان معتادًا، رغم محافظته على تأدية الفرائض لمدة 28 عامًا.

وقال يوسف فوزي إن المرض نعمة من عند ، مؤكدًا رضاه الكامل بقضاء الله وقدره، ومشيرًا إلى أنه رغم صعوبة حالته فإن هناك من يعانون أكثر منه. وأضاف أنه يواجه المرض بمفرده، معربًا عن أمله في أن يمنحه الله القدرة على العودة إلى الصلاة، ولا سيما صلاة في الفترة المقبلة.

كما كشف فوزي أن إصابته بشلل الرعاش لم تكن مفاجئة بالنسبة له، إذ بدأ يلاحظ أعراض المرض خلال تصويره مسلسل أوبرا عايدة، ما جعله يستعد نفسيًا للتعامل مع هذه المرحلة الصعبة من حياته، متسلحًا بالإيمان والصبر.