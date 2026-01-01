موقف طارئ على المسرح… نجوى كرم تنزعج من عقدها والحفل يتوقّف للحظات

وخلال محاولات قصّ الإكسسوار، صعد أحد الأشخاص إلى المسرح في أربك الأجواء للحظات، قبل أن يتدخّل المنظمون بسرعة ويقوموا بإبعاده حفاظًا على الفنانة واستمرار الحفل بسلاسة.

وبعد السيطرة على الموقف، استُؤنفت أجواء السهرة بشكل طبيعي من دون تسجيل أي حوادث إضافية، حيث واصلت تقديم وصلتها الغنائية وسط تفاعل كبير من الجمهور، في حفل شهد حضورًا لافتًا وأجواء احتفالية بمناسبة استقبال العام الجديد.