موقف طارئ على المسرح… نجوى كرم تنزعج من عقدها والحفل يتوقّف للحظات

وخلال محاولات قصّ الإكسسوار، صعد أحد الأشخاص إلى المسرح في مشهد أربك الأجواء للحظات، قبل أن يتدخّل المنظمون بسرعة ويقوموا بإبعاده حفاظًا على سلامة الفنانة واستمرار الحفل بسلاسة.
وبعد السيطرة على الموقف، استُؤنفت أجواء السهرة بشكل طبيعي من دون تسجيل أي حوادث إضافية، حيث واصلت نجوى كرم تقديم وصلتها الغنائية وسط تفاعل كبير من الجمهور، في حفل شهد حضورًا لافتًا وأجواء احتفالية بمناسبة استقبال العام الجديد.
View this post on Instagram
A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)
A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)
حلت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف ضيفة مع الاعلامي اللبناني نيشان في حلقة خاصة برأس السنة على شاشة الجديد، حيث تتابعون في هذا الجزء الثاني منها سلسلة من التوقعات لعام 2026.
توفيت، يوم الخميس، المذيعة بالتلفزيون المصري نيفين القاضي، في خبر صادم أثار حالة من الحزن الواسع في الوسط الإعلامي وبين زملائها وأصدقائها، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة انتهت بوفاتها.