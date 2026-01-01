الأخبار
هل يعودان من جديد؟ أحمد السقا يوضح موقفه من الرجوع لطليقته
هل يعودان من جديد؟ أحمد السقا يوضح موقفه من الرجوع لطليقته
هل يعودان من جديد؟ أحمد السقا يوضح موقفه من الرجوع لطليقته

فن

2026-01-01 | 09:49
هل يعودان من جديد؟ أحمد السقا يوضح موقفه من الرجوع لطليقته
Aljadeed
هل يعودان من جديد؟ أحمد السقا يوضح موقفه من الرجوع لطليقته

تحدّث الفنان المصري أحمد السقا عن أزمة اتهام طليقته الإعلامية مها الصغير بسرقة لوحات فنية، موضحًا موقفه مما أُثير، ومعلّقًا على تجربة طلاقهما وإمكانية العودة بينهما في المستقبل.

وخلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس، قال السقا إن ما حدث قد يكون ناتجًا عن ضغط نفسي شديد، معتبرًا أن تكرار الحديث والتأثير المستمر من المحيطين قد يلعب دورًا في مثل هذه الأزمات. وأضاف أن علاقته بطليقته امتدت لسنوات طويلة ولم يشهد خلالها مثل هذه التصرفات، لافتًا إلى أنه علم بأنها اعتذرت عمّا حدث، ومختتمًا حديثه بالقول إن الخطأ وارد وكل إنسان معرض للسهـو.

وعن إمكانية عودتهما مجددًا، أوضح أحمد السقا أن الأمر متروك لما يحمله المستقبل، قائلًا إن الله وحده أعلم بما هو قادم، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه يعيش حاليًا حالة من الاستقرار، ويحاول إعادة ترميم بعض الأمور التي تأثرت خلال الفترة الماضية، في تصريح فُهم على أنه حسم للجدل الذي أُثير مؤخرًا حول احتمالية الرجوع.

كما كشف السقا عن حرصه على الاستماع للنقد من المقرّبين منه، موضحًا أنه منح من حوله مساحة كاملة ليكونوا مرآته الحقيقية، وأن يلفتوا نظره إلى أي تصرّف خاطئ قد يقوم به، مؤكدًا أهمية الصراحة في حياته الشخصية والمهنية.

وكان أحمد السقا قد تحدث في وقت سابق عن التأثير النفسي الكبير الذي تركته تجربة الانفصال عليه، مؤكدًا أن العلاقة لم تشهد أي مشاجرات أو إساءات متبادلة، إلا أن الانفصال كان صعبًا في بدايته، لدرجة أنه فقد شهيته للطعام لفترة طويلة وخسر وزنًا ملحوظًا.

يُذكر أن أحمد السقا شارك في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل العتاولة 2، الذي جاء في إطار شعبي اجتماعي، وشارك في بطولته عدد من النجوم، من بينهم طارق لطفي وباسم سمرة وزينة وفيفي عبده ونسرين أمين، وحقق العمل تفاعلًا لافتًا خلال عرضه.

