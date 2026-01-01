الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
مع بداية 2026… محمد رمضان يوجّه رسالة خاصة لجمهوره
مع بداية 2026… محمد رمضان يوجّه رسالة خاصة لجمهوره
مع بداية 2026… محمد رمضان يوجّه رسالة خاصة لجمهوره

فن

2026-01-01 | 09:51
مع بداية 2026… محمد رمضان يوجّه رسالة خاصة لجمهوره
مع بداية 2026… محمد رمضان يوجّه رسالة خاصة لجمهوره

وجّه الفنان المصري محمد رمضان رسالة صوتية إلى جمهوره بمناسبة حلول العام الجديد 2026، وذلك عبر قناته الرسمية على تطبيق واتس آب، بعد دقائق قليلة من انطلاق العام.

وقال رمضان في التسجيل الصوتي إنّه يتمنى أن يكون العام الجديد مليئًا بالنجاح والسعادة والرزق والصحة والبركة، وأن يحمل للجميع إنجازات وأفراحًا واحتفالات، معربًا عن أمله بأن تكون سنة 2026 أفضل من كل السنوات السابقة، وبداية لأجمل ما هو قادم.

وفي سياق متصل، كشف الشاعر الغنائي مصطفى حدوتة عن تحضيره لعمل غنائي جديد يجمعه بمحمد رمضان، مشيرًا إلى أن المشروع المقبل سيكون عملًا قويًا ومميزًا. ونشر حدوتة عبر حسابه على إنستغرام صورًا جمعته بمحمد رمضان والموزع الموسيقي إيهاب كولبيكس، ملمّحًا إلى تعاون مرتقب.

وعلّق حدوتة على الصور قائلًا إن هذه اللقاءات تحمل دائمًا مؤشرات على أعمال قادمة، معتبرًا أن كل من يظهر في الصور يُعد رقم واحد في مجاله، ما زاد من حماس المتابعين وترقّبهم للعمل الجديد.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع رسالة محمد رمضان، كما أثارت الصور المنشورة والتصريحات المرافقة لها فضول المتابعين، الذين ينتظرون الكشف عن تفاصيل الأغنية الجديدة وتوقيت طرحها خلال الفترة المقبلة.

توقعات ليلى عبد اللطيف لـ 2026 عن الشامي : محسود
توقعات ليلى عبد اللطيف لـ 2026 عن الشامي : محسود

حلت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف ضيفة مع الاعلامي اللبناني نيشان في حلقة خاصة برأس السنة على شاشة الجديد، حيث تتابعون في هذا الجزء الثاني منها سلسلة من التوقعات لعام 2026.

توقعات ليلى عبد اللطيف لـ اليسا في عام 2026 : سنرى الدمعة في عينيها
توقعات ليلى عبد اللطيف لـ اليسا في عام 2026 : سنرى الدمعة في عينيها

حلت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف ضيفة مع الاعلامي اللبناني نيشان في حلقة خاصة برأس السنة على شاشة الجديد، حيث تتابعون في هذا الجزء الثاني منها سلسلة من التوقعات لعام 2026.

وفاة الإعلامية المصرية نيفين القاضي بعد وعكة صحية مفاجئة
وفاة الإعلامية المصرية نيفين القاضي بعد وعكة صحية مفاجئة

توفيت، يوم الخميس، المذيعة بالتلفزيون المصري نيفين القاضي، في خبر صادم أثار حالة من الحزن الواسع في الوسط الإعلامي وبين زملائها وأصدقائها، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة انتهت بوفاتها.

