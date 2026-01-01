مع بداية 2026… محمد رمضان يوجّه رسالة خاصة لجمهوره

وقال في التسجيل الصوتي إنّه يتمنى أن يكون العام الجديد مليئًا بالنجاح والسعادة والرزق والصحة والبركة، وأن يحمل للجميع إنجازات وأفراحًا واحتفالات، معربًا عن أمله بأن تكون سنة 2026 أفضل من كل السنوات السابقة، وبداية لأجمل ما هو قادم.

وفي سياق متصل، كشف الشاعر الغنائي مصطفى حدوتة عن تحضيره لعمل غنائي جديد يجمعه بمحمد رمضان، مشيرًا إلى أن المشروع المقبل سيكون عملًا قويًا ومميزًا. ونشر حدوتة عبر حسابه على صورًا جمعته بمحمد رمضان والموزع الموسيقي إيهاب كولبيكس، ملمّحًا إلى تعاون مرتقب.

وعلّق حدوتة على الصور قائلًا إن هذه اللقاءات تحمل دائمًا مؤشرات على أعمال قادمة، معتبرًا أن كل من يظهر في الصور يُعد رقم واحد في مجاله، ما زاد من المتابعين وترقّبهم للعمل الجديد.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع رسالة رمضان، كما أثارت الصور المنشورة والتصريحات المرافقة لها فضول المتابعين، الذين ينتظرون تفاصيل الأغنية الجديدة وتوقيت طرحها خلال الفترة المقبلة.