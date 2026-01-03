الشامي يقدم اعتذارا علنيا لجمهوره الشاب في القاهرة والسبب مفاجئ

وكشف الشامي، خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة «إنستغرام»، عن مفاجآت قريبة لجمهوره، مؤكداً أنه يعمل حالياً على التحضير
لحفل جماهيري ضخم في القاهرة
خلال الفترة المقبلة، يتيح الحضور لجميع الأعمار، تعويضاً للجمهور الشاب الذي لم يتمكن من حضور الحفل الأخير.
وعلى الصعيد الفني، وعد الشامي جمهوره بتقديم مجموعة من الأغاني الجديدة باللهجة المصرية
خلال المرحلة القادمة
، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي تلبية للتفاعل الكبير الذي يحظى به في مصر، وفي إطار رغبته بتقديم أعمال تجمع بين الإحساس الشرقي والطابع العصري، ضمن أجواء احتفالية تجمعه بكل محبيه.