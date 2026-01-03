الشامي يقدم اعتذارا علنيا لجمهوره الشاب في القاهرة والسبب مفاجئ

قدّم الفنان السوري الشامي اعتذاراً لجمهوره، ولا سيّما من هم دون سن 25 عاماً، بعد عدم تمكّنهم من حضور حفله الثالث المقام في ، وذلك التزاماً بشروط الدخول المعتمدة من الجهة المنظِّمة. وجاء الاعتذار في أحدث ظهور له، في خطوة لاقت تفاعلاً واسعاً من محبيه عبر .

