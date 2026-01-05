برومانسية لافتة.. نسرين طافش تحتفل بعيد ميلاد زوجها والجمهور يتفاعل

علنت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة عن خطوبة شقيقها شربل من ملكة جمال أستراليا لعام 2022 مونيك رايلي، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على إنستغرام.
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من التفاعل الواسع بعد انتشار مقطع فيديو يجمع النجم المصري أحمد حلمي بالمطرب السوري الصاعد الشامي، في لقاء اتسم بالود والتقدير المتبادل داخل منزل حلمي بالقاهرة
فُجِعَت الفنانة اللبنانية شيراز بوفاة والدها، في خبرٍ حزين أعلنت عنه بنفسها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نعت الراحل بكلمات موجعة اختصرت حجم الفقد والألم، قائلة: «الله يرحمك يا بابا، وإن شاء الله نفسك تكون بالسماء» .