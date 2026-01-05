برومانسية لافتة.. نسرين طافش تحتفل بعيد ميلاد زوجها والجمهور يتفاعل

احتفلت الفنانة بعيد ميلاد زوجها في أجواء مليئة بالرومانسية، حيث شاركت جمهورها صوراً تجمعها به عبر حسابها على "إنستغرام". ووجهت نسرين رسالة مؤثرة لزوجها وصفت فيها مشاعرها قائلة: "أحبك ليس لشخصك فقط، بل لشخصيتي عندما أكون معك.. شكراً لأنك أفضل زوج وصديق وحب حياتي".