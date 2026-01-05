عاجل
معلومات الجديد: مدعي عام التمييز يستمع إلى النائب أحمد الخير والمرشح سرحان بركات بصفة شهود في قضية "الأمير أبو عمر"
معلومات الجديد: مدعي عام التمييز يستمع إلى النائب أحمد الخير والمرشح سرحان بركات بصفة شهود في قضية "الأمير أبو عمر"
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية إستهدفت سيارة رابيد على طريق عام بلدة بريقع في قضاء النبطية
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية إستهدفت سيارة رابيد على طريق عام بلدة بريقع في قضاء النبطية
4 آب "الحقيقة الضائعة"
برومانسية لافتة.. نسرين طافش تحتفل بعيد ميلاد زوجها والجمهور يتفاعل
برومانسية لافتة.. نسرين طافش تحتفل بعيد ميلاد زوجها والجمهور يتفاعل
برومانسية لافتة.. نسرين طافش تحتفل بعيد ميلاد زوجها والجمهور يتفاعل

فن

2026-01-05 | 04:13
برومانسية لافتة.. نسرين طافش تحتفل بعيد ميلاد زوجها والجمهور يتفاعل
برومانسية لافتة.. نسرين طافش تحتفل بعيد ميلاد زوجها والجمهور يتفاعل

احتفلت الفنانة السورية نسرين طافش بعيد ميلاد زوجها أحمد جوهر في أجواء مليئة بالرومانسية، حيث شاركت جمهورها صوراً تجمعها به عبر حسابها على "إنستغرام". ووجهت نسرين رسالة مؤثرة لزوجها وصفت فيها مشاعرها قائلة: "أحبك ليس لشخصك فقط، بل لشخصيتي عندما أكون معك.. شكراً لأنك أفضل زوج وصديق وحب حياتي".

 
 
 
تفاعل المتابعون بشكل كبير مع صور نسرين وزوجها، حيث تمنوا لهما حياة سعيدة ومليئة بالحب. كما انتشرت صور الثنائي بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وسط إشادات كبيرة بجمالهما وعفويتهما

شقيق دانييلا رحمه يطلب يد ملكة جمال استراليا السابقة في قصر أثري
05:22

شقيق دانييلا رحمه يطلب يد ملكة جمال استراليا السابقة في قصر أثري

علنت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة عن خطوبة شقيقها شربل من ملكة جمال أستراليا لعام 2022 مونيك رايلي، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على إنستغرام.

05:22

شقيق دانييلا رحمه يطلب يد ملكة جمال استراليا السابقة في قصر أثري

علنت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة عن خطوبة شقيقها شربل من ملكة جمال أستراليا لعام 2022 مونيك رايلي، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على إنستغرام.

لقاء عفوي يجمع احمد حلمي و الشامي في مصر والجمهور يشيد بعفوية اللقاء
03:38

لقاء عفوي يجمع احمد حلمي و الشامي في مصر والجمهور يشيد بعفوية اللقاء

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من التفاعل الواسع بعد انتشار مقطع فيديو يجمع النجم المصري أحمد حلمي بالمطرب السوري الصاعد الشامي، في لقاء اتسم بالود والتقدير المتبادل داخل منزل حلمي بالقاهرة

03:38

لقاء عفوي يجمع احمد حلمي و الشامي في مصر والجمهور يشيد بعفوية اللقاء

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من التفاعل الواسع بعد انتشار مقطع فيديو يجمع النجم المصري أحمد حلمي بالمطرب السوري الصاعد الشامي، في لقاء اتسم بالود والتقدير المتبادل داخل منزل حلمي بالقاهرة

شيراز تفجع بوفاة والدها وتنعيه بكلمات مؤثرة
09:29

شيراز تفجع بوفاة والدها وتنعيه بكلمات مؤثرة

فُجِعَت الفنانة اللبنانية شيراز بوفاة والدها، في خبرٍ حزين أعلنت عنه بنفسها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نعت الراحل بكلمات موجعة اختصرت حجم الفقد والألم، قائلة: «الله يرحمك يا بابا، وإن شاء الله نفسك تكون بالسماء» .

09:29

شيراز تفجع بوفاة والدها وتنعيه بكلمات مؤثرة

فُجِعَت الفنانة اللبنانية شيراز بوفاة والدها، في خبرٍ حزين أعلنت عنه بنفسها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نعت الراحل بكلمات موجعة اختصرت حجم الفقد والألم، قائلة: «الله يرحمك يا بابا، وإن شاء الله نفسك تكون بالسماء» .

شقيق دانييلا رحمه يطلب يد ملكة جمال استراليا السابقة في قصر أثري
05:22
لقاء عفوي يجمع احمد حلمي و الشامي في مصر والجمهور يشيد بعفوية اللقاء
03:38
شيراز تفجع بوفاة والدها وتنعيه بكلمات مؤثرة
09:29
غسان مسعود يحدث جدلا كبيرا بحديثه عن الاعتزال وهذا ما كشفه
09:06

