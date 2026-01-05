عاجل
المتحدث باسم وزارة الداخلية: لا صحة لما تتداوله بعض المنصات بشأن وقوع حادث أمني استهدف الرئيس أحمد الشرع وعددا من القيادات
بلدية الصويري تقطع الطريق بإتجاه المنارة و تحوّل السير من مفرق دار الحنان بإتجاه الخيارة
رويترز: بيانات الشحن تُظهر أن ناقلة نفط مستأجرة من شركة شيفرون تحمل نفطًا خامًا فنزويليًا غادرت المياه الفنزويلية متجهة إلى ساحل خليج الولايات المتحدة
شقيق دانييلا رحمه يطلب يد ملكة جمال استراليا السابقة في قصر أثري
فن

2026-01-05 | 05:22
علنت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة عن خطوبة شقيقها شربل من ملكة جمال أستراليا لعام 2022 مونيك رايلي، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على إنستغرام.

ووثق الفيديو الذي نشرته دانييلا اللحظة الرومانسية التي اختار فيها شربل قصرًا أثريًا قديمًا في لبنان ليكون مكانًا لطلب يد حبيبته، معبرًا عن تمسكه بجذوره اللبنانية في هذه الخطوة الهامة.
 
وعبّرت دانييلا عن فرحتها الشديدة بانضمام مونيك إلى العائلة، مشيرة بكلمات مؤثرة إلى فخرها بشقيقها الصغير وجمال وطنهما لبنان الذي احتضن هذه المناسبة السعيدة رغم إقامة العائلة في أسترالي 
 
قد ارفقت دانييلا الفيديو بتعليق مؤثر قالت فيه:"شقيقي الصغير طلب يد حبيبته، وقرر الذهاب كل هذه المسافة الى وطننا الحبيب لبنان ليفعلها".

واضافت:"انا سعيدة جدا من اجلكما، اهلا بك في عائلتنا ايتها الجميلة مونيك رايلي، نحبكم". 

اقرأ ايضا في فن

تامر حسني يقتحم منزل معجباته .. والجمهور يصفه: "نجم السعادة"
07:40

تامر حسني يقتحم منزل معجباته .. والجمهور يصفه: "نجم السعادة"

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو "عفوي" يوثق لحظة قيام الفنان تامر حسني بزيارة مفاجئة لمنزل صبيتين من أشد معجباته. وظهر تامر في الفيديو وهو يقف بانتظار فتح الباب، ليكون أول ما تقع عليه أعين الصبيتين فور خروجهما، مما أدخلهما في حالة من الصدمة والذهول التام وعدم التصديق قبل أن تتحول اللحظة إلى فرحة عارمة بلقاء نجمهما المفضل

الفنان طارق الشيخ ينجو باعجوبه من حادث طائرة اثناء عودته من دبي
الفنان طارق الشيخ ينجو باعجوبه من حادث طائرة اثناء عودته من دبي

عاش الفنان الشعبي المصري طارق الشيخ لحظات من الرعب الحقيقي في الأجواء، بعدما نجا من كارثة جوية محققة إثر تعرض الطائرة التي كانت تقله من دبي إلى القاهرة لعطل فني مفاجئ وخطير بعد وقت قصير من الإقلاع.

برومانسية لافتة.. نسرين طافش تحتفل بعيد ميلاد زوجها والجمهور يتفاعل
برومانسية لافتة.. نسرين طافش تحتفل بعيد ميلاد زوجها والجمهور يتفاعل

احتفلت الفنانة السورية نسرين طافش بعيد ميلاد زوجها أحمد جوهر في أجواء مليئة بالرومانسية، حيث شاركت جمهورها صوراً تجمعها به عبر حسابها على "إنستغرام". ووجهت نسرين رسالة مؤثرة لزوجها وصفت فيها مشاعرها قائلة: "أحبك ليس لشخصك فقط، بل لشخصيتي عندما أكون معك.. شكراً لأنك أفضل زوج وصديق وحب حياتي".

