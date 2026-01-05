شقيق دانييلا رحمه يطلب يد ملكة جمال استراليا السابقة في قصر أثري

علنت الممثلة عن خطوبة شقيقها شربل من لعام 2022 مونيك رايلي، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على .

ووثق الفيديو الذي نشرته دانييلا اللحظة الرومانسية التي اختار فيها شربل قصرًا أثريًا قديمًا في ليكون مكانًا لطلب يد حبيبته، معبرًا عن تمسكه بجذوره في هذه الخطوة الهامة.

وعبّرت دانييلا عن فرحتها الشديدة بانضمام مونيك إلى العائلة، مشيرة بكلمات مؤثرة إلى فخرها بشقيقها الصغير وجمال وطنهما لبنان الذي احتضن هذه المناسبة السعيدة رغم إقامة العائلة في أسترالي

قد ارفقت دانييلا الفيديو بتعليق مؤثر قالت فيه:"شقيقي الصغير طلب يد حبيبته، وقرر الذهاب كل هذه المسافة الى وطننا الحبيب لبنان ليفعلها".