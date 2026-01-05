الفنان طارق الشيخ ينجو باعجوبه من حادث طائرة اثناء عودته من دبي

عاش الفنان المصري لحظات من الرعب الحقيقي في الأجواء، بعدما نجا من كارثة جوية محققة إثر تعرض الطائرة التي كانت تقله من دبي إلى لعطل فني مفاجئ وخطير بعد وقت قصير من الإقلاع.

وفي تفاصيل الواقعة، اضطر قائد الطائرة للعودة بشكل عاجل والقيام بهبوط اضطراري في ، وسط من الاستنفار لضمان الركاب. تعامل طاقم الطائرة باحترافية عالية مع الخلل التقني الذي أصاب المحركات أو أنظمة الطيران، وانتهى الموقف بهبوط الطائرة دون تسجيل أي إصابات.

ومن جانبه، حرص على طمأنة جمهوره ومحبيه عبر صورة نشرها، مؤكداً أن أنقذته ومن معه، واصفاً ما حدث بأنه "اختبار صعب عدّى على خير".