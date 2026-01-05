الفنان طارق الشيخ ينجو باعجوبه من حادث طائرة اثناء عودته من دبي

وفي تفاصيل الواقعة، اضطر قائد الطائرة للعودة بشكل عاجل والقيام بهبوط اضطراري في مطار دبي الدولي
، وسط حالة
من الاستنفار لضمان سلامة
الركاب. تعامل طاقم الطائرة باحترافية عالية مع الخلل التقني الذي أصاب المحركات أو أنظمة الطيران، وانتهى الموقف بهبوط الطائرة بسلام
دون تسجيل أي إصابات.
ومن جانبه، حرص طارق الشيخ
على طمأنة جمهوره ومحبيه عبر صورة نشرها، مؤكداً أن العناية الإلهية
أنقذته ومن معه، واصفاً ما حدث بأنه "اختبار صعب عدّى على خير".
ويتواجد الفنان حالياً في دبي بانتظار استكمال الإجراءات وتحديد موعد رحلة بديلة للعودة إلى مصر، فيما انهالت رسائل التهنئة بالسلامة من زملائه في الوسط الفني الذين حمدوا الله
على نجاته من هذا الحادث الوشيك.