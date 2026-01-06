وفاة زوجة الاعلامي السعودي تركي الدخيل وهو ينعاها بكلمات مؤثرة

اعلن خلال الساعات الماضية عن وفاة السيدة سلوى عباس غزاوي زوجة الاعلامي والسفير السابق للمملكة في الإمارات الدخيل

وقد حرص الدخيل على نعي زوجته بكلمات مؤثرة، حيث نشر تغريدة على حسابه في X قال فيها:"﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾...رحم فقيدتنا الغالية سلوى عباس غزاوي بواسع رحمته..إن لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنَّا على فراقكِ يا سلوى لمحزونون،ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، اللهم أجرنا في مصيبتنا، واخلفنا خيرًا منها، اللهم اغفر لها، وارحمها، وتجاوز عنها، واجعلها في روضة من الجنة، اللهم عافها وأعف عنها، وأكرم نُزلها، ووسع مدخلها، واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من الخطايا، كما نقيت الثوب من الدنس، وأبدلها اللهم دارًا خيرًا من دارها، وأهلًا خيرًا من أهلها، وزوجًا خيرًا من زوجها، وأدخلها الجنة، وأعذها من عذاب القبر، وأعذها من النار، يا رحيم يا رحمن،بمَنِّكَ وفضلِكَ وكَرَمِكَ، يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين..إنَّ لِلَّهِ ما أَخَذَ وَلَهُ ما أَعْطَى، وَكُلُّ شيءٍ عِنْدَهُ بأَجَلٍ مُسَمًّى..ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم".

وتنتمي الراحلة إلى عائلة إعلامية عريقة، فهي ابنة الإعلامي والدبلوماسي الراحل عباس غزاوي، الملقب بـ«أبو الإذاعة السعودية»، أحد أبرز رواد الإعلام في ، والذي أسهم في تأسيس الإذاعة والتلفزيون السعودي، وترك بصمة راسخة في المشهد الإعلامي والدبلوماسي.