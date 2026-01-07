تطور قضائي لافت في ملف محاكمة فضل شاكر وبطابع سري كامل

وفي حديث خاص لموقع “فوشيا”، أوضحت الصحفية المتخصّصة بالشؤون القضائية فرح منصور
أنّ اعتماد السرّية الكاملة جاء بعد موافقة المحكمة على طلبي الوكيلة القانونية لفضل شاكر، المحامية أماتا مبارك: الأوّل لتقديم موعد الجلسة التي كانت مقرّرة في 3 شباط/فبراير، والثاني لعقد جميع الجلسات بصورة مغلقة ومنع حضور وسائل الإعلام
، بمن فيهم الصحافيون المعتمدون لدى المحكمة العسكرية
.
وبيّنت منصور أنّ جلسة الغد ستُخصّص للاستماع إلى إفادة فضل شاكر ومنحه حق الدفاع عن نفسه، من دون أي مواجهات مع شهود في هذه المرحلة، على أن يُصار خلالها إلى عرض كامل الملفات القضائية الستة المنسوبة إليه أمام القضاء
العسكري، مع تحديد جلسات لاحقة للمواجهات والاستماع إلى الشهود. وأكدت أنّه لن يصدر أي حكم في الوقت الراهن بانتظار استكمال مسار المحاكمة.
بالتوازي، كشفت منصور أنّ الجلسة المحدّدة أمام محكمة جنايات بيروت
في الدعوى المقامة ضد فضل شاكر بجرم محاولة قتل هلال
حمود، والمقرّرة يوم الجمعة 9 كانون
الثاني/يناير، ستُعقد بدورها بصورة سرّية ومن دون حضور إعلامي، على أن تتضمّن مواجهة مباشرة بين فضل شاكر و**أحمد الأسير**، باعتبارهما من المدعى عليهم في القضية نفسها.