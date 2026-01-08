الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
هالة سرحان في مرمى الانتقادات وما علاقة أحمد الشرع؟
هالة سرحان في مرمى الانتقادات وما علاقة أحمد الشرع؟
A-
A+

هالة سرحان في مرمى الانتقادات وما علاقة أحمد الشرع؟

فن

2026-01-08 | 07:22
هالة سرحان في مرمى الانتقادات وما علاقة أحمد الشرع؟
العودة الى الأعلى
Aljadeed
هالة سرحان في مرمى الانتقادات وما علاقة أحمد الشرع؟

تعرضت الإعلامية المصرية هالة سرحان لموجة هجوم واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تصريحات أثارت جدلًا كبيرًا بشأن اللاجئين السوريين المقيمين في مصر، ما فتح بابًا واسعًا للنقاش والانقسام بين المتابعين.

البداية كانت مع تغريدة نشرتها هالة سرحان عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، طالبت فيها بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وذلك تعليقًا على خبر توريد مصر الغاز إلى سوريا لأول مرة. وأرفقت الإعلامية الخبر بتعليق قالت فيه إن سوريا مقبلة على مستقبل عظيم ومزدهر، مشيرة إلى أن القيود سترفع عنها في المستقبل القريب جدًا، وفق ما أعلنته الجهات السورية.

وأضافت سرحان في تغريدتها أن مصر كانت أول دولة تشارك في توريد الكهرباء إلى سوريا بعد إلغاء الحظر، معتبرة أن هذه الخطوات تعكس تحسن الأوضاع في الداخل السوري. إلا أن تعليقها الأبرز جاء عندما تساءلت عن موعد عودة اللاجئين السوريين بعد نحو 15 عامًا من وجودهم داخل الأراضي المصرية، حيث كتبت: “ألم يحن أوان عودة اللاجئين؟ شرّفتونا وأنستونا 15 سنة، والحمد لله الأمور تمام، ممكن بقى تتم إعادة اللاجئين الذين لم تعد لديهم صفة اللاجئ أو المقيم الهارب من سعير الطائفية والحرب الأهلية”.

واختتمت الإعلامية رسالتها بعبارة أثارت مزيدًا من الجدل قائلة: “ونودعهم بالورود بألف سلامة”، وهو ما اعتبره البعض تعبيرًا غير مناسب عن قضية إنسانية حساسة، تتعلق بمصير آلاف الأسر التي استقرت في مصر خلال سنوات الحرب.

هذه التصريحات عرضت هالة سرحان لانتقادات واسعة من مواطنين مصريين، حيث اعتبر كثيرون أن وجود اللاجئين السوريين في مصر تم بعلم الدولة وموافقتها، وأن قرار بقائهم أو عودتهم يخضع لتقديرات رسمية وسياسية لا لمواقف فردية. وكتب أحد المعلقين: “الإخوة السوريون أحبابنا وأهلًا بهم دائمًا، ويارب ما يرجعوا بلدهم ويعيشوا معانا مؤدبين وطيبين ووشوشهم جميلة”.

فيما جاء تعليق آخر ليؤكد أن الدولة المصرية هي الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ مثل هذه القرارات، حيث كتب صاحبه: “وجودهم بعلم الدولة المصرية، والدولة أعلم بوقت وجودهم ورحيلهم، هما وأي ضيوف على أرض مصرنا الحبيبة، وأهلًا وسهلًا بالجميع على أرض أم الدنيا”.

اقرأ ايضا في فن

وفاة هلي الرحباني الابن الأصغر للسيدة فيروز
09:56

وفاة هلي الرحباني الابن الأصغر للسيدة فيروز

توفي هلي الرحباني، الابن الأصغر للسيدة فيروز والكبير اللبناني الراحل عاصي الرحباني، وذلك بعد 6 اشهر على وفاة شقيقه العبقري زياد الرحباني.

09:56

وفاة هلي الرحباني الابن الأصغر للسيدة فيروز

توفي هلي الرحباني، الابن الأصغر للسيدة فيروز والكبير اللبناني الراحل عاصي الرحباني، وذلك بعد 6 اشهر على وفاة شقيقه العبقري زياد الرحباني.

حقيقة ارتباط تامر حسني ويارا السكري بعد انباء عودته الى بسمة بوسيل
08:59

حقيقة ارتباط تامر حسني ويارا السكري بعد انباء عودته الى بسمة بوسيل

شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة حالة من الجدل الواسع بشأن حقيقة ارتباط النجم المصري تامر حسني بالفنانة الشابة يارا السكري، وذلك بالتزامن مع تصاعد الحديث عن احتمالية عودته إلى زوجته السابقة بسمة بوسيل بعد انفصال دام نحو عامين.

08:59

حقيقة ارتباط تامر حسني ويارا السكري بعد انباء عودته الى بسمة بوسيل

شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة حالة من الجدل الواسع بشأن حقيقة ارتباط النجم المصري تامر حسني بالفنانة الشابة يارا السكري، وذلك بالتزامن مع تصاعد الحديث عن احتمالية عودته إلى زوجته السابقة بسمة بوسيل بعد انفصال دام نحو عامين.

مدير مكتب خامنئي في البصرة يحذر من إقامة حفل أصيل هميم
07:06

مدير مكتب خامنئي في البصرة يحذر من إقامة حفل أصيل هميم

أثار موقف ممثل مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي في محافظة البصرة، رعد الباهلي، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والاجتماعية العراقية، بعدما وجّه انتقادات حادة للاستعدادات الجارية لإقامة حفل غنائي من المقرر أن تحييه الفنانة أصيل هميم في المحافظة، داعيًا الحكومة والبرلمان العراقيين إلى التدخل العاجل لإيقافه.

07:06

مدير مكتب خامنئي في البصرة يحذر من إقامة حفل أصيل هميم

أثار موقف ممثل مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي في محافظة البصرة، رعد الباهلي، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والاجتماعية العراقية، بعدما وجّه انتقادات حادة للاستعدادات الجارية لإقامة حفل غنائي من المقرر أن تحييه الفنانة أصيل هميم في المحافظة، داعيًا الحكومة والبرلمان العراقيين إلى التدخل العاجل لإيقافه.

اخترنا لك
وفاة هلي الرحباني الابن الأصغر للسيدة فيروز
09:56
حقيقة ارتباط تامر حسني ويارا السكري بعد انباء عودته الى بسمة بوسيل
08:59
مدير مكتب خامنئي في البصرة يحذر من إقامة حفل أصيل هميم
07:06
الملكة رانيا والاميرة سلمى برحلة استكشافية لوادي رم
06:41

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026