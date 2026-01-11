لقاء سويدان تخرج عن صمتها: تاريخي أكبر من "الترند" وحسبي الله فيمن آذاني

ظهرت لقاء في الفيديو محاطة بفريق عملها الذين قدموا لها الدعم، ووجهت رسالة شديدة اللهجة قائلة: "حسبنا ونعم الوكيل، أنا بقالي في الفن 41 سنة، واشتغلت منذ طفولتي مع عمالقة الفن في مصر مثل زكي وسعاد حسني وعادل إمام ونور الشريف". وأكدت سويدان أنها تذوقت طعم النجاح الحقيقي مع جمهور ملموس، وليس في عالم افتراضي يبحث عن الشهرة الزائفة.

ونفت سويدان بشكل قاطع سعيها خلف " " أو استغلال مرضها لجذب المشاهدات، مشددة على أن تاريخها وسمعتها وجوائزها والمحلية تغنيها عن ذلك. وأضافت: "أنا خريجة الفنون (كونسيرفتوار) وفنون مسرحية وكنت الأولى على دفعتي، وقابلت ملوك ورؤساء دول كممثلة لبلدي، فلا يمكن أن أعرّض هذا التاريخ لهذا العبث".

أوضحت سويدان أن إصابتها جاءت نتيجة أزمة نفسية حادة مرت بها مؤخراً، ربطتها البعض بفقدانها لأشخاص مقربين.