هايلي بيبر تكذب شائعات اعترافها بـ "إساءة" جاستن بيبر لها

قررت عارضة الأزياء وضع حد للشائعات المتزايدة حول علاقتها بزوجها النجم ، معربة عن انزعاجها الشديد من محاولات تصويرها كـ "زوجة ضعيفة ومعنفة" تبذل قصارى جهدها للحفاظ على علاقة "سامة".



وعبر خاصية "الستوري" على منصة ، ردت هايلي بشكل مباشر على الادعاءات التي انتشرت مؤخراً وتزعم بأنها أعادت مشاركة مقطع فيديو عبر "تيك توك" تحدث عن وجود خلل في علاقتها الزوجية. وكتبت هايلي بلهجة حازمة وساخرة: "أعلم أنكم يا من تعيشون على الإنترنت تشعرون بالملل الشديد، لكنني لم أُعد نشر أي فيديو يتحدث عن علاقتي.. أتمنى لكم يوم سبت جميلاً".

يأتي تعليق هايلي بعد تداول أحد المستخدمين مقطع فيديو يزعم فيه أنها أعادت مشاركة فيديو مثير للجدل لمستخدمة أخرى تقوم بتحليل صور ومقاطع فيديو تجمعها ببيبر، مدعية أن عارضة الأزياء تبذل أقصى جهدها للحفاظ على العلاقة، رغم ما تتعرض له من إساءة.