اليكم حقيقة غرق منذر رياحنة في مسلسله الاخير!

وأكد رياحنة أن ما ورد في بيان الشركة لا يمت للحقيقة بصلة، مشددًا على أنه يتمتع بصحة جيدة، ولم يتعرض لأي حادث غرق أو خطر خلال التصوير، موضحًا أن المتداولة عارية تمامًا عن الصحة.

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل روح أوف، المقرر خلال موسم رمضان المقبل، قد أصدرت بيانًا أكدت فيه إنقاذ الفنانين منذر رياحنة وميرنا وليد من الغرق أثناء تنفيذ أحد المشاهد في مدينة شرم الشيخ، مع الإشارة إلى عدم وقوع أي إصابات، الأمر الذي تسبب بحالة قلق بين جمهور الفنانين على .

وفي سياق منفصل، خرج منذر رياحنة عن صمته ليوضح حقيقة الصور التي انتشرت له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهر فيها داخل أحد السجون في الكويت، ما دفع بعض النشطاء إلى تداول عن سجنه على خلفية قضايا قانونية.

وكشف رياحنة حقيقة تلك الصور، حيث أعاد نشرها عبر حسابه الرسمي على ، موضحًا أنها تعود إلى مشاهد من مسلسل أعوام الظلام، من إخراج ، ويجسد خلالها شخصية “أبو الغضب”، أحد أخطر المساجين داخل السجون الكويتية، المحكوم عليه بعقوبات تتجاوز 100 عام في قضايا تتعلق بالتهريب والمخدرات.

وأشار إلى أن ظهوره بملابس السجن يأتي في إطار الدور الدرامي فقط، مؤكدًا أن كل ما يتم تداوله خارج هذا السياق لا أساس له من الصحة.