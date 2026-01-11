بعد الجدل والقلق… أشرف زكي يكشف حقيقة وضع شيرين الحالي

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي في برنامج «الحكاية»، أوضح أشرف زكي أنه زار قبل نحو 15 يومًا وجلس معها لفترة، مؤكدًا أنها بخير صحيًا ونفسيًا، لكنها لا تشعر برغبة في مقابلة أحد أو النزول من منزلها حاليًا، وطلبت مساحة من الهدوء.

وأشار زكي إلى أن شيرين محاطة بعدد من المقرّبين منها، لافتًا إلى أنه كان على علم بزيارة ابنتيها لها بعد أيام، ومؤكدًا أنها تمارس حياتها اليومية بشكل طبيعي داخل منزلها، إلا أن رغبتهما في العزلة المؤقتة جعلت اللقاء بها يتم بصعوبة.

وأضاف أن مجموعة من أصدقاء شيرين قرروا التنسيق فيما بينهم من أجل دعمها ومساندتها خلال هذه المرحلة، كاشفًا أن وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي تتابع حالتها بشكل مباشر، وكانت على تواصل مستمر حتى ساعات ، مع التأكيد على توفير كل ما يلزم لضمان استقرار شيرين وحمايتها.

وفي السياق نفسه، وجّه رسالة مباشرة إلى شيرين عبدالوهاب، دعاها فيها إلى الظهور والتحدث إلى جمهورها لطمأنتهم، مشددًا على مكانتها الفنية الكبيرة، ومعربًا عن قلقه من غياب المعلومات الواضحة حول حالتها خلال الفترة الماضية.