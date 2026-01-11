موقف عفوي يجمع منة عرفة مع معجبة يحدث ضجة واسعة

وظهر في الفيديو المتداول اقتراب إحدى المعجبات من منة عرفة أثناء جلوسها على إحدى الطاولات، قبل أن تجلس بجوارها لالتقاط صورة تذكارية. وجاءت ردّة فعل منة عرفة طبيعية وودودة، إذ رحبت بالمعجبة دون أي ، ما اعتبره كثيرون تصرفًا عفويًا يعكس قربها من جمهورها واحترامها لمحبة المتابعين. وسرعان ما حصد المقطع تفاعلًا واسعًا، مع تعليقات أشادت بأخلاق الفنانة وبساطتها، معتبرين أن هذا النوع من المواقف يعزز شعبية الفنان ويترك أثرًا إيجابيًا لدى الجمهور.

تعامل منة عرفة مع معجبة يلاقي انتشارًا كبيرًا 🥹🤍pic.twitter.com/jxT2lbAmOj — Gorgeous (@gorgeous4ew) January 11, 2026