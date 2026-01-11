موقف عفوي يجمع منة عرفة مع معجبة يحدث ضجة واسعة

وظهر في الفيديو المتداول اقتراب إحدى المعجبات من منة عرفة أثناء جلوسها على إحدى الطاولات، قبل أن تجلس بجوارها لالتقاط صورة تذكارية. وجاءت ردّة فعل منة عرفة طبيعية وودودة، إذ رحبت بالمعجبة دون أي تردد، ما اعتبره كثيرون تصرفًا عفويًا يعكس قربها من جمهورها واحترامها لمحبة المتابعين. وسرعان ما حصد المقطع تفاعلًا واسعًا، مع تعليقات أشادت بأخلاق الفنانة وبساطتها، معتبرين أن هذا النوع من المواقف يعزز شعبية الفنان ويترك أثرًا إيجابيًا لدى الجمهور.
تعامل منة عرفة مع معجبة يلاقي انتشارًا كبيرًا 🥹🤍pic.twitter.com/jxT2lbAmOj
طمأن الفنان السوري ماهر صليبي الجمهور على الوضع الصحي لحماه الفنان القدير سليم صبري، بعد الأنباء التي ترددت خلال الفترة الماضية حول تعرضه لأزمة صحية استدعت بقاءه في المنزل، ما أثار قلق محبيه ومتابعيه في سوريا والعالم العربي.
كُشف للمرة الأولى عن ملامح شخصية الفنانة السورية كاريس بشار ضمن مسلسل بسبعة أرواح، أحد أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة في موسم رمضان 2026، والذي يُعد من أهم مسلسلات المشرق العربي والأعمال العربية المشتركة.
حلقة مختلفة بنبرة أعلى من المعتاد، يتستضيف فيها الإعلامي اللبناني نيشان ضمن برنامج Neshan X الممثلة السورية نادين خوري، في مواجهة صريحة بلا تجميل ولا مجاملات.