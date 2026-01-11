لقاء الخميسي برسالة مؤثرة عن الصبر وسط أزمة طلاق زوجها

وعبر خاصية “ستوري” على ، شاركت لقاء الخميسي متابعيها كلمات صادقة عن تقلبات الحياة والضغوط اليومية، من دون الإشارة المباشرة إلى أزمة الطلاق، حيث كتبت أن الحياة تختبر الإنسان باستمرار، وتضغط عليه، وتغيّر مساراته من وقت إلى آخر.

وأشارت إلى أن البشر يختلفون في نواياهم وتصرفاتهم، فهناك من يحاول كسر غيره أو إيذاءه نتيجة ما يحمله من أوجاع داخلية، في المقابل هناك من يمد يد الدعم والمساندة، مؤكدة أن فهم هذه التباينات جزء من رحلة النضج الإنساني.

وأكدت لقاء الخميسي أن اختبارات الحياة ليست سهلة، وأن التعامل معها يتطلب صبرًا طويلًا ونَفَسًا هادئًا، مشددة على أن السماحة تحمل معنى عميقًا يتجاوز مجرد التسامح، ليصل إلى السلام الداخلي وفهم الرسائل التي تحملها التجارب الصعبة.

واختتمت رسالتها بنبرة فلسفية، مؤكدة أن وجود الإنسان في هذه الحياة لا يقتصر على الصراع أو الرد، بل على الحب، والتفكير، والتعلّم من كل ما يمر به.

وفي سياق متصل، نفت الفنانة بشكل قاطع صحة أي تصريحات أو فيديوهات تم تداولها ونُسبت إليها بشأن أزمة طلاق عبد المنصف، مؤكدة أن كل ما تم تداوله غير صحيح، وداعية إلى احترام الخصوصية وحساسية الموقف، وعدم الزج باسمها في محتوى غير دقيق.

وتعود الأزمة إلى إعلان الفنانة الزيدي انفصالها عن زوجها الكابتن محمد عبد المنصف بعد زواج استمر أكثر من سبع سنوات، حيث أعلنت الخبر عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، ما فتح باب الجدل والتكهنات على .