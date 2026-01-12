الشامي يحتضن طفلة باكية خلال حفله في دبي ويثير ضجة واسعة

وظهر الشامي في الفيديو وهو يحتضن طفلة من بين الحضور ويحملها بين ذراعيه، بعدما انهارت من البكاء فور رؤيته، في مشهد عفوي لامس مشاعر المتابعين.
وقد لاقت ردة فعله الإنسانية تفاعلًا كبيرًا على المنصات الرقمية، حيث أشاد كثيرون بتصرفه العفوي وقربه من جمهوره، معتبرين أن اللقطة عكست جانبًا إنسانيًا مميزًا بعيدًا عن أجواء الاستعراض الفني المعتادة.
وسرعان ما انتشر الفيديو على نطاق واسع، مرفقًا بتعليقات عبّرت عن التقدير لتواضع الفنان السوري وتعاطفه، مؤكدين أن مثل هذه المواقف تعزز مكانته في قلوب محبيه وتضيف إلى رصيده الجماهيري.
طمأن الفنان السوري ماهر صليبي الجمهور على الوضع الصحي لحماه الفنان القدير سليم صبري، بعد الأنباء التي ترددت خلال الفترة الماضية حول تعرضه لأزمة صحية استدعت بقاءه في المنزل، ما أثار قلق محبيه ومتابعيه في سوريا والعالم العربي.
كُشف للمرة الأولى عن ملامح شخصية الفنانة السورية كاريس بشار ضمن مسلسل بسبعة أرواح، أحد أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة في موسم رمضان 2026، والذي يُعد من أهم مسلسلات المشرق العربي والأعمال العربية المشتركة.
حلقة مختلفة بنبرة أعلى من المعتاد، يتستضيف فيها الإعلامي اللبناني نيشان ضمن برنامج Neshan X الممثلة السورية نادين خوري، في مواجهة صريحة بلا تجميل ولا مجاملات.