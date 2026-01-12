الشامي يحتضن طفلة باكية خلال حفله في دبي ويثير ضجة واسعة

وظهر في الفيديو وهو يحتضن طفلة من بين الحضور ويحملها بين ذراعيه، بعدما انهارت من البكاء فور رؤيته، في عفوي لامس مشاعر المتابعين.

وقد لاقت ردة فعله الإنسانية تفاعلًا كبيرًا على المنصات الرقمية، حيث أشاد كثيرون بتصرفه العفوي وقربه من جمهوره، معتبرين أن اللقطة عكست جانبًا إنسانيًا مميزًا بعيدًا عن أجواء الاستعراض الفني المعتادة.

وسرعان ما انتشر الفيديو على نطاق واسع، مرفقًا بتعليقات عبّرت عن التقدير لتواضع الفنان السوري وتعاطفه، مؤكدين أن مثل هذه المواقف تعزز مكانته في قلوب محبيه وتضيف إلى رصيده الجماهيري.