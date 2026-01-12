الكشف الأول عن ملامح منى واصف ونور علي في مسلسل مولانا

ويُعد مسلسل من أضخم مسلسلات المشرق والأعمال المشتركة، وهو من إنتاج شركة الصبّاح، ويُعرض خلال شهر المبارك، وسط ترقّب واسع من الجمهور العربي.

وكشفت الملامح الأولى للشخصيتين عن أدوار محورية وثقيلة دراميًا، تجمع بين الخبرة الكبيرة لمنى واصف والحضور المتجدد لنور علي، في توليفة تمثيلية يُتوقع أن تشكل إحدى أبرز نقاط القوة في العمل. وتشير المعطيات الأولية إلى أن الشخصيتين تلعبان دورًا أساسيًا في تطور الأحداث، ضمن حبكة درامية مشوقة تحمل أبعادًا إنسانية واجتماعية عميقة.

ويُراهن صنّاع مولانا على هذا العمل ليكون من أبرز عناوين الموسم الرمضاني المقبل، لا سيما مع التكتم المستمر حول تفاصيل القصة وبقية أبطال المسلسل، ما يزيد من فضول الجمهور وانتظاره للكشف عن المزيد من ملامح العمل خلال الفترة المقبلة.