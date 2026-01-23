وفاة والد الموزّع الموسيقي أحمد إبراهيم..وهو ينعيه بكلمات مؤثرة

ولم يتطرّق إبراهيم إلى أي تفاصيل تتعلّق بموعد تشييع الجنازة أو إقامة العزاء.
ويأتي هذا الخبر الحزين بالتزامن مع فترة نشاط فني لافت لأحمد إبراهيم، كان آخرها تعاونه مع الفنانة آمال ماهر
في أغنية «خذلني»، إحدى أغنيات ألبومها الأخير، والتي حققت تفاعلًا واسعًا منذ لحظة صدورها. الأغنية جاءت من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عزيز الشافعي، فيما تولّى أمير
محروس مهام الميكس والماستر، وقد حصد العمل إشادات جماهيرية ونقدية لافتة.
وخلال السنوات الأخيرة
، كرّس أحمد
إبراهيم اسمه كأحد أبرز الموزّعين الموسيقيين في الساحة العربية
، من خلال تعاونات ناجحة مع نخبة من نجوم الغناء، من بينهم إليسا
، سعد لمجرد
، و**نانسي عجرم
**.
ومن أبرز محطات مسيرته أغنية «أفضل دقيقة» التي جمعت إليسا وسعد لمجرد، والتي تجاوزت حاجز 100 مليون مشاهدة على يوتيوب خلال أسابيع قليلة من طرحها، وتصدّرت محركات البحث، بفضل كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال
، إلى جانب التوزيع الموسيقي الذي شكّل عنصرًا أساسيًا في نجاحها وانتشارها الواسع.