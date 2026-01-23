وفاة والد الموزّع الموسيقي أحمد إبراهيم..وهو ينعيه بكلمات مؤثرة

نعى الموزّع الموسيقي المصري إبراهيم والده عبر خاصية “الستوري” على حسابه الرسمي في ، معبّرًا عن حزنه بكلمات مؤثرة قال فيها: «إنا لله وإنا إليه راجعون… أبويا وروحي مات».