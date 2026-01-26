النجمة العالمية كريستين ستيوارت تفكر بمغادرة اميركا لهذا السبب

كشفت العالمية كريستين ستيورات عن تفكيرها بمغادرة .

واشارت نجمة Twilight في حديثها مع صحيفة The Times U.K الى ان هذا الأمر يعود لرغبتها في صناعة الأفلام في الخارج، إذ ترى في ذلك فرصة لأن يتم مشاهدتها من قبل الجمهور الأمريكي، خاصة مع التغيُّرات التي تطرأ على الوسط الهوليوودي تحت .

واضافت إلى أنه من الصعب تنفيذ مشاريع سينمائية مستقلة داخل الولايات المتحة ، إذ ترى أن طموحها الإخراجي لن يستمر ما دامت متواجدة في البلاد.