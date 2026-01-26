النجمة العالمية كريستين ستيوارت تفكر بمغادرة اميركا لهذا السبب

بينما لا يزال بيان بروكلين بيكهام الناري، المكوّن من ست صفحات، والذي يتهم فيه والديه بالتلاعب والسلوك غير اللائق يتصدّر عناوين الصحف العالمية. تحول الاهتمام فجأة إلى شقيقته الصغرى هاربر بيكهام، التي وجدت نفسها وسط عاصفة لم تكن طرفاً فيها منذ زفاف شقيقها الذي وُصف بـ "الابن الضال"
فاجأت النجمة التركية ياسمين كاي ألين الجمهور بإعلان زواجها من حبيبها إردال كايا، العميل السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، وذلك في حفل زفاف أقيم بمدينة لاس فيغاس بالولايات المتحدة.
حصلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على حكم قضائي جديد في قضية سبّ وقذف مدير حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.