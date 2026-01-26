شيرين عبد الوهاب تحصل على حكم قضائي جديد

حصلت الفنانة على حكم قضائي جديد في قضية سبّ وقذف مدير حساباتها على .

وقضت محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، الاثنين 26 يناير، بتأييد حكم براءة ، لتنهي بذلك نزاعًا قضائيًّا استمر خلال الفترة الماضية، على خلفية خلافات متعلقة بإدارة الحسابات الإلكترونية.

وكان المحامي بالنقض ياسر قنطوش، دفاع الفنانة ، قد أعلن في وقت سابق حصوله على حكم ببراءة موكلته في القضية المقامة من مدير صفحتها الخاصة، موضحًا أن الخلاف بين الطرفين كان إداريًّا بحتًا ويرتبط بإدارة الحسابات الإلكترونية وكلمات السر الخاصة بها.

وأشار إلى أن كانت قد قررت الطعن على حكم البراءة، قبل أن تنظر محكمة جنح مستأنف الطعن في مرحلة لاحقة.