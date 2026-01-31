بعد حذف منشوراته… ويجز ينفي اعتزاله الغناء رسميًا

نفى مغنّي الراب المصري ويجز ما تردّد خلال الساعات الماضية حول اعتزاله الغناء بعد زواجه، مؤكّدًا أنّ هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة.



ويجز حسم الجدل بتعليق ساخر نشره عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، أرفقه بصورة له، كتب فيه: «مفيش الكلام ده.. أنا بس مركز في التوكتوك بتاعي الفترة دي»، في إشارة طريفة إلى انشغاله بعيدًا عن أي قرار بالابتعاد عن الفن.

وجاء هذا التوضيح بعد موجة من التكهنات على ، عقب قيام ويجز بحذف جميع منشوراته من حسابه على “إنستغرام” وإزالة صورة ملفه الشخصي، وذلك بعد أيام قليلة من إعلانه الزواج رسميًا، ما دفع البعض للربط بين الخطوتين وطرح فرضية الاعتزال.

بهذا التعليق، أنهى ويجز الجدل مؤكدًا استمراره على الساحة الفنية، وأن ما حصل لا يتعدّى كونه تصرّفًا شخصيًا لا يحمل أي دلالات فنية.